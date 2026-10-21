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İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

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İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Tarih veren Memiş, "Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Tgrthaber'de yer alan habere göre, piyasaların merakla beklediği kritik haftada İslam Memiş’ten altın ve gümüş için dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerli metallerle ilgili kısa-orta vade öngörüleri şöyle şekillendi:

#2
Foto - İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Gerçek anlamda, teknik anlamda ve mantık anlamında şartlar uygun mu sorusunun cevabı: Ben de hayır, biraz daha beklenmesi gerekiyor. Dışsal etkenlerden dolayı bugüne kadar bekleyen Merkez Bankası, içerideki fon krizi ile birlikte tekrar faiz indirimi yaparsa piyasalar tarafından nasıl fiyatlanacak? Perşembe günü 14.00’te hep beraber göreceğiz. Yani bu hafta bizim için önemli olan gün perşembe günü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirecek mi, pas mı geçecek? Ve perşembe günü saat 14.00’ten sonra piyasalarda bir dalgalanma göreceğiz.

#3
Foto - İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.140 dolar seviyesinde. 4.100 - 4.200 dolar aralığında gezilmeye devam ediyor, dar bant aralığına sıkıştı ve muhtemelen yine önümüzdeki hafta Fed’in faiz kararını bekleyen bir ons altın var karşımızda. Ancak orta ve uzun vadeli beklentimiz karşısında pimi çekilmiş bomba gibi kenarda durmaya devam eden, yine 2026 yılı içerisinde uzun vadeli yatırımcılara düşükten maliyet yapmak isteyen yatırımcılara bir alım fırsatı vermek suretiyle yine yoluna devam ediyor.

#4
Foto - İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Ama yine Amerikan tahvil faizlerinin yüksek kaldığı, petrolün de 110 dolar seviyesine yükseldiği bir ortamda baskı altında kalmaya devam eden bir ons altın var karşımızda.

#5
Foto - İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Ons altın 4.100 - 4.200 dolar aralığına sıkışınca gram altın TL fiyatında 6.580 - 6.680 lira aralığında bir dalgalanma olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatı şu an Kapalıçarşı piyasasında 6.612 lira seviyesinde. Burada 6.800 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyleyebilirim. TL bazlı yükseliş yönlü öngörüm devam ettiği için yine gram altın tarafında uzun vadeli yatırımcılar fiziki alımlarına devam ediyor.

#6
Foto - İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Ve altın ve gümüş, sadece gümüş özelinde değil, altın ve gümüş tarafında 2026 yılı toplama yılı olduğu için fiyata değil miktara bakıyoruz. Yani fiyatın burada 55 dolar olması, 65 dolar olması, 75 dolar olması önemli değil. Biz miktarı artırarak yolumuza devam ettiğimiz için ister döviz tarafında olsun, ister altın tarafında olsun, ister gümüş tarafında olsun herhangi bir hedef seviyemiz yok. Biz değişim sürecine hazırlık yaptığımız için —ki 2027 yılı değişim yılı— bu süreçte malımızın miktarını ne kadar artırabilirsek yol haritamız da bir o kadar güçlü olacaktır diye düşünüyorum.

#7
Foto - İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Gram tarafında da 93 lira seviyesi var, gümüşün gram fiyatı 100 lira seviyesinin altında. Yine geçen videomda da bahsettim, bana gümüşün ucuz olup olmadığını soruyor arkadaşlar. Net bir cevap veriyorum: Ocak ayında gümüşün gram fiyatı 188 lira seviyesindeydi, şu anda 93 lira seviyesinde. Ocak ayında gram altın 8.157 lira seviyesindeydi, şu anda 6.600 lira seviyesinin üzerinde. Aradaki ilişkiyi kurarak hangisinin ucuz olduğuna karar verebilirsiniz."

#8
Foto - İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

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