İslam Memiş'ten gündemi sarsacak sözler! Tarih vererek duyurdu: Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Ve altın ve gümüş, sadece gümüş özelinde değil, altın ve gümüş tarafında 2026 yılı toplama yılı olduğu için fiyata değil miktara bakıyoruz. Yani fiyatın burada 55 dolar olması, 65 dolar olması, 75 dolar olması önemli değil. Biz miktarı artırarak yolumuza devam ettiğimiz için ister döviz tarafında olsun, ister altın tarafında olsun, ister gümüş tarafında olsun herhangi bir hedef seviyemiz yok. Biz değişim sürecine hazırlık yaptığımız için —ki 2027 yılı değişim yılı— bu süreçte malımızın miktarını ne kadar artırabilirsek yol haritamız da bir o kadar güçlü olacaktır diye düşünüyorum.