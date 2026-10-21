  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mekke Savunma Anlaşması mecliste: İşte 3 ülkenin ortak askeri gücü! Aracınız sandığınızdan fazlasını biliyor olabilir! Elektrikli otomobillerde veri güvenliği alarmı Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy arkasında kim olduğunu açıkladı: Tehdit edemiyorlar çünkü arkam dolu Uyuyan dev yeniden ısındı: Turuncu koda geçildi Olay hamlemiz sonrası Yunanistan’ın feleği şaştı: Biz mışıl mışıl uyurken Türkiye ilerliyor Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma! Çöpe atılmış halde buldu, üzerindeki damgayı görünce şaşkına döndü YP lideri Özgür Özel bozuk saat misali bu kez doğruyu gösterdi: Tepkiyi kıymetli buluyorum tebrikler Mekke’de camide cinsel ilişkiye girince idam edilmişlerdi! Yaptıkları rezillik sonrası olan çocuklarına oldu Fransa'da savaş uçağı düştü: 1 ölü
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

İstanbul’da Temmuz – Eylül dönemini kapsayan 3. çeyrek konut satışı rakamları belli oldu. Megakentin zirvesinde 7 bin 668 adetlik devasa satışla yine Esenyurt yer alırken, listeyi Pendik ve Küçükçekmece takip etti. En az konut satışının gerçekleştiği ilçe ise 64 satışla Adalar oldu.

#1
Foto - Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

İstanbul’da temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte 65 bin 232 konut satıldı. Esenyurt 7 bin 668 satışla zirveye yerleşti ve en yakın rakibi Pendik’e iki kattan fazla fark attı. Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy gibi yüksek fiyatlı ilçelerin alt sıralarda kalması, konut piyasasındaki dikkat çekici tabloyu ortaya koydu. Veriler, İstanbul’da konut talebinin daha ulaşılabilir fiyatlı ve geniş konut arzına sahip ilçelerde yoğunlaştığını gösterdi.

#2
Foto - Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

Türkiye’de konut satışlarının en çok gerçekleştiği il olan İstanbul’da temmuz-eylül dönemi bilançosu ortaya çıktı. Açıklanan resmi verilerden yaptığımız hesaplamalara göre; üç ayda 39 ilçede toplam 65 bin 232 konut satıldı. Esenyurt 7 bin 668 adetle açık ara zirvede yer aldı. Onu Pendik ve Küçükçekmece takip etti. Konut fiyatlarının yüksekliği ve yeni arzın sınırlı olmasıyla öne çıkan Beşiktaş, Bakırköy ve Sarıyer gibi ilçeler listenin alt sıralarında kaldı. Veriler, İstanbul’da konut talebinin daha ulaşılabilir fiyatlı ve geniş konut arzına sahip ilçelerde yoğunlaştığını gösterdi.

#3
Foto - Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

10 İLÇEDE YOĞUNLAŞMA: İstanbul genelinde konut satışları temmuzda 22 bin 846, ağustosta 20 bin 570 ve eylülde 21 bin 816 olarak gerçekleşti. Üç aylık toplamda 65 bin 232 konut el değiştirirken; ilk 10 ilçede gerçekleşen 31 bin 229 satış, kent genelindeki işlemlerin yaklaşık yüzde 48’ini oluşturdu. Başka bir ifadeyle İstanbul’da satılan her iki konuttan yaklaşık biri, yalnızca 10 ilçede alıcı buldu.

#4
Foto - Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

ESENYURT FAKTÖRÜ: Listenin zirvesindeki Esenyurt, 7 bin 668 konut satışıyla en yakın takipçisi Pendik’e iki kattan fazla fark attı. İlçedeki satışlar, İstanbul genelindeki toplamın yaklaşık yüzde 11,8’ine karşılık geldi. Geniş konut stoku, farklı bütçelere hitap eden daire seçenekleri ve görece ulaşılabilir fiyatlar, Esenyurt’un yüksek işlem hacminde etkili olabilecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle ev sahibi olmak isteyen ancak merkezi ilçelerdeki fiyatları karşılamakta zorlanan alıcılar açısından Esenyurt öne çıkıyor.

#5
Foto - Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

İLK 5’TEKİ İLÇELER: Esenyurt’u 3 bin 452 satışla Pendik, 3 bin 271 satışla Küçükçekmece izledi. Başakşehir 2 bin 992, Beylikdüzü 2 bin 473 konut satışıyla ilk beşte yer aldı. Bu tablo, Avrupa Yakası’nın gelişen yerleşim bölgeleriyle Anadolu Yakası’nın ulaşım bağlantıları güçlü ilçelerinin konut piyasasında ağırlık taşıdığını ortaya koydu. Pendik’te metro, Marmaray ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantıları; Küçükçekmece’de metrobüs ve Marmaray erişimi; Başakşehir’de planlı yerleşim alanları ve yeni konut projeleri talebi destekleyen unsurlar olarak değerlendiriliyor.

#6
Foto - Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

KADIKÖY DE İLK 10’DA: Bu arada “en çok satan ilk 10” sıralamasında dikkat çeken ilçelerden biri Kadıköy oldu. Konut fiyatlarının yüksek olduğu ilçede temmuz-eylül döneminde 2 bin 437 satış gerçekleşti. Kartal 2 bin 422, Maltepe 2 bin 271, Bahçelievler 2 bin 127 ve Avcılar 2 bin 116 satışla ilk 10’u tamamladı. Kadıköy, Kartal ve Maltepe gibi ilçelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri, yenilenen konut stoku ve ulaşım imkânları, satış hareketliliğini destekleyen faktörler arasında sayılıyor.

#7
Foto - Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY, SARIYER: İstanbul’un yüksek fiyatlı ve prestijli ilçelerinde ise satış adetleri daha düşük kaldı. Beşiktaş’ta üç ayda 673, Bakırköy’de 913, Şişli’de 938 ve Sarıyer’de 574 konut satıldı. Bu ilçelerde yüksek konut fiyatlarının alıcı kitlesini daraltması ve yeni konut üretimine uygun alanların sınırlı olması, satış adetlerinin düşük kalmasında etkili olabilecek unsurlar arasında bulunuyor. Sektör temsilcileri “Düşük satışların tamamını fiyatlara bağlamak doğru değil. Nüfus, konut stoku, yeni proje üretimi ve mülk sahiplerinin satış eğilimi de işlem hacmini etkileyebilir. Bu gibi ilçelerde hane halkı daha yerleşik yaşıyor ya da kiraya verme eğilimindeler” görüşünü dile getiriyor.

#8
Foto - Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

İLÇE İLÇE SATIŞLAR: İstanbul genelinde 3. çeyrekte gerçekleşen konut satışlarında 1. sırada 7 bin 668 adetlik satışla Esenyurt yer alırken, 2. sırada 3 bin 452 satışla Pendik, 3. sırada 3 bin 271 satışla Küçükçekmece, 4. sırada 2 bin 992 satışla Başakşehir ve 5. sırada 2 bin 473 satışla Beylikdüzü yer aldı. Listenin devamında 6. sırada 2 bin 437 satışla Kadıköy, 7. sırada 2 bin 422 satışla Kartal, 8. sırada 2 bin 271 satışla Maltepe, 9. sırada 2 bin 127 satışla Bahçelievler ve 10. sırada 2 bin 116 satışla Avcılar bulundu. Satış hareketliliğinin sürdüğü diğer ilçelerde 11. sırada 1.852 satışla Sultanbeyli, 12. sırada 1.851 satışla Ümraniye, 13. sırada 1.840 satışla Silivri, 14. sırada 1.797 satışla Bağcılar, 15. sırada 1.777 satışla Eyüpsultan, 16. sırada 1.740 satışla Üsküdar, 17. sırada 1.715 satışla Sancaktepe, 18. sırada 1.700 satışla Fatih, 19. sırada 1.655 satışla Tuzla ve 20. sırada 1.614 satışla Zeytinburnu yer kaydetti.

#9
Foto - Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

Orta segmentteki gayrimenkul hareketliliğinde ise 21. sırada 1.565 satışla Büyükçekmece, 22. sırada 1.552 satışla Arnavutköy, 23. sırada 1.466 satışla Gaziosmanpaşa, 24. sırada 1.387 satışla Çekmeköy, 25. sırada 1.296 satışla Sultangazi, 26. sırada 1.114 satışla Kağıthane ve 27. sırada 1.032 satışla Güngören yer aldı. Konut satış adetlerinin binin altında kaldığı bölgelerde 28. sırada 999 satışla Ataşehir, 29. sırada 938 satışla Şişli, 30. sırada 913 satışla Bakırköy, 31. sırada 856 satışla Bayrampaşa, 32. sırada 824 satışla Esenler, 33. sırada 673 satışla Beşiktaş, 34. sırada 574 satışla Sarıyer ve 35. sırada 568 satışla Beyoğlu bulundu. Listenin son sıralarında ise 36. sırada 247 satışla Beykoz, 37. sırada 224 satışla Şile, 38. sırada 170 satışla Çatalca ve 39. sırada 64 adetlik konut satışıyla Adalar yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan...
Gündem

Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan...

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon skandalına ilişkin bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Nureddin Yıldız, mevcut sistemden büyük ..
Libya'dan tarihi Türkiye hamlesi: Boykot kararı iptal edilip onayladılar
Gündem

Libya'dan tarihi Türkiye hamlesi: Boykot kararı iptal edilip onayladılar

Libya parlamentosu Türkiye ile deniz yetki alanı anlaşmasını onaylayarak 2020'deki boykot kararını iptal etme kararı aldı.
Başörtüsü krizi büyüyor! Azerbaycan, yasağı eleştiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ortak Saral’ın görevden alınmasını talep etti
Gündem

Başörtüsü krizi büyüyor! Azerbaycan, yasağı eleştiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ortak Saral’ın görevden alınmasını talep etti

Okullarda başörtüsü yasağı ile başlayan Azerbaycan ile kriz büyüyerek devam ediyor. Azerbaycan yasağı eleştiren Türkler hakkında peş peşe tu..
Büyük itiraf geldi! 'Evet, kara para akladık'
Gündem

Büyük itiraf geldi! 'Evet, kara para akladık'

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Murat Ağırel’in İstanbul Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifade, iddiaların i..
Bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı
Gündem

Bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi’nin kapanma kararıyla Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız olan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'y..
Libya'dan Mavi Vatan’a tarihi onay! Küstah Yunanistan ve AB patladı!
Gündem

Libya'dan Mavi Vatan’a tarihi onay! Küstah Yunanistan ve AB patladı!

Doğu Akdeniz’deki haklarımızı gasp etme hayali kuran Atina yönetimi, Bingazi’den gelen tarihi kararla sarsıldı. Libya Temsilciler Meclisi, T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23