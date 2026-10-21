Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler

İLÇE İLÇE SATIŞLAR: İstanbul genelinde 3. çeyrekte gerçekleşen konut satışlarında 1. sırada 7 bin 668 adetlik satışla Esenyurt yer alırken, 2. sırada 3 bin 452 satışla Pendik, 3. sırada 3 bin 271 satışla Küçükçekmece, 4. sırada 2 bin 992 satışla Başakşehir ve 5. sırada 2 bin 473 satışla Beylikdüzü yer aldı. Listenin devamında 6. sırada 2 bin 437 satışla Kadıköy, 7. sırada 2 bin 422 satışla Kartal, 8. sırada 2 bin 271 satışla Maltepe, 9. sırada 2 bin 127 satışla Bahçelievler ve 10. sırada 2 bin 116 satışla Avcılar bulundu. Satış hareketliliğinin sürdüğü diğer ilçelerde 11. sırada 1.852 satışla Sultanbeyli, 12. sırada 1.851 satışla Ümraniye, 13. sırada 1.840 satışla Silivri, 14. sırada 1.797 satışla Bağcılar, 15. sırada 1.777 satışla Eyüpsultan, 16. sırada 1.740 satışla Üsküdar, 17. sırada 1.715 satışla Sancaktepe, 18. sırada 1.700 satışla Fatih, 19. sırada 1.655 satışla Tuzla ve 20. sırada 1.614 satışla Zeytinburnu yer kaydetti.