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Türk santraline ordu karşı çıktı: Savunma Bakanlığı 'izin vermeyiz' dedi

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Türk santraline ordu karşı çıktı: Savunma Bakanlığı 'izin vermeyiz' dedi

Eksim Holding'in 50 megavatlık rüzgar enerjisi projesi beklenmedik bir itirazla karşı karşıya kaldı. Dev projenin çevresel izin süreci askıya alındı.

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Foto - Türk santraline ordu karşı çıktı: Savunma Bakanlığı 'izin vermeyiz' dedi

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türk şirketi Eksim Holding'in Gürcistan'daki enerji yatırımlarından biri, ülkenin Savunma Bakanlığı'nın itirazıyla karşı karşıya kaldı. Holdingin iştiraki Achar-Energy 2007 tarafından Zestaponi ve Terjola bölgelerinde kurulması planlanan 50 megavatlık rüzgâr enerjisi santralinin çevresel izin süreci askıya alındı.

#2
Foto - Türk santraline ordu karşı çıktı: Savunma Bakanlığı 'izin vermeyiz' dedi

Gürcistan merkezli ekonomi haber sitesi BM.ge’nin haberine göre, yedi rüzgâr türbininden oluşacak projeye ilişkin çeşitli kamu kurumlarından itirazlar geldi. Bunların en dikkat çekicisi ise Savunma Bakanlığı'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle yaptığı itiraz oldu.

#3
Foto - Türk santraline ordu karşı çıktı: Savunma Bakanlığı 'izin vermeyiz' dedi

Gürcistan Ulusal Çevre Ajansı'nın 12 Ekim 2026 tarihli yazışmasına göre Savunma Bakanlığı, santralin kurulacağı alanın bir bölümünün ülkenin savunma kuvvetleri açısından önem taşıdığını bildirdi. Bakanlık, bazı türbinlerin mevcut plana göre yerleştirilmesine karşı çıkarak alternatif bir yerleşim planı hazırlanmasını talep etti. Savunma Bakanlığı ayrıca ulusal güvenliği ilgilendiren durumlarda, özellikle olağanüstü hâl ve savaş koşullarında, rüzgâr türbinlerinin geçici olarak durdurulmasına imkân sağlayacak hükümlerin ilgili sözleşmelere eklenmesini istedi.

#4
Foto - Türk santraline ordu karşı çıktı: Savunma Bakanlığı 'izin vermeyiz' dedi

Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Gürcistan'daki diğer kamu kurumları da projeye ilişkin çeşitli çekincelerini bildirdi. Bunlar arasında havacılık güvenliği, sulama altyapısı, demiryolu tesisleri, maden kaynaklarının bulunduğu alanlar ve doğal yaşam üzerindeki olası etkiler yer aldı. Özellikle bitki örtüsü ve yaban hayatı üzerindeki risklerin daha ayrıntılı değerlendirilmesi istendi. Gürcistan Ulusal Çevre Ajansı, bu itirazlar üzerine çevresel izin sürecini askıya aldı. Achar-Energy 2007'ye proje belgelerini güncellemesi ve talep edilen ek değerlendirmeleri sunması için iki ay süre tanındı. Şirketin projesinin geleceği, yeni belgelerin Gürcü makamları tarafından değerlendirilmesinin ardından netleşecek

#5
Foto - Türk santraline ordu karşı çıktı: Savunma Bakanlığı 'izin vermeyiz' dedi

Eksim Holding, Şubat 2025'te Gürcistan'da beş rüzgâr ve bir güneş enerjisi santrali kurmak için toplam 460 milyon dolarlık yatırım planını açıklamıştı. Toplam 360 megavat kurulu güce ulaşması hedeflenen yatırımlar, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile şirket yöneticileri arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından kamuoyuna duyurulmuştu. Gürcistan'da daha önce hidroelektrik santrali yatırımları da gerçekleştiren Eksim Holding, ülkedeki yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı hedefliyordu.

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