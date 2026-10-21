Türk santraline ordu karşı çıktı: Savunma Bakanlığı 'izin vermeyiz' dedi

Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Gürcistan'daki diğer kamu kurumları da projeye ilişkin çeşitli çekincelerini bildirdi. Bunlar arasında havacılık güvenliği, sulama altyapısı, demiryolu tesisleri, maden kaynaklarının bulunduğu alanlar ve doğal yaşam üzerindeki olası etkiler yer aldı. Özellikle bitki örtüsü ve yaban hayatı üzerindeki risklerin daha ayrıntılı değerlendirilmesi istendi. Gürcistan Ulusal Çevre Ajansı, bu itirazlar üzerine çevresel izin sürecini askıya aldı. Achar-Energy 2007'ye proje belgelerini güncellemesi ve talep edilen ek değerlendirmeleri sunması için iki ay süre tanındı. Şirketin projesinin geleceği, yeni belgelerin Gürcü makamları tarafından değerlendirilmesinin ardından netleşecek