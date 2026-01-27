  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ölüm oranı korkuttu: İşte Nipah virüsünün 3 belirtisi! Rusya resmen açıkladı: '17 yerleşim yerini ele geçirdik' 7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den çok konuşulacak çıkış Sessiz tehlike giderek büyüyor İstanbul ve Tekirdağ'daki petrol sahasıyla ilgili beklenmedik karar! Dev şirkete devredildi Elektriğe yeni zam mı geliyor? TMSF dev tekstil fabrikasını satışa çıkardı: Milyarlarca liralık rekor bir bedelle ihale yapılacak! Whatsapp kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! Ücretli abonelik dönemi başlıyor Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İslam Memiş’ten altın için “çarşamba” uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Altın piyasalarında ons fiyatının 5 bin 81 doları aşarak 50 yıllık rekoru kırmasıyla birlikte finans analisti İslam Memiş’ten yatırımcılara "bekle" uyarısı geldi. Çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararı öncesinde piyasaların suni bir şekilde gerildiğini belirten Memiş, mevcut rakamların kısa vade için yüksek risk taşıdığını ifade etti. Teknik satışların beklendiğini vurgulayan uzman, gram altın tarafında 8 bin lira hedefinin yaklaştığını ancak alım için geri çekilmelerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

#1
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Memiş, haftanın oldukça gergin başladığını belirterek, bu gerilimin temelinde ABD eski Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarının yer aldığını ifade etti. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı ve ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, “Çarşamba öncesi ve sonrası olarak bu haftayı ikiye ayırabiliriz” dedi.

#2
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

2026 yılına ilişkin daha önce de uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Memiş, piyasaların bilinçli şekilde baskılandığını savunarak, "2026 yılına ilişkin manipülasyon olduğunu söylemiştik. Bilerek ve isteyerek piyasaları geren bir sistem var" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Doların küresel piyasalarda değer kaybettiğine dikkat çeken Memiş, bunun tesadüf olmadığını belirterek, ABD’nin borç yükünü bu şekilde çevirdiğini dile getirdi. Değerli metallere yönelişin hızlandığını söyleyen Memiş, “Altın, gümüş, platin ve bakır gibi değerli metallerin yükselmesiyle dolar terk ediliyor” dedi.

#4
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Çarşamba günü FED’in faiz kararı sonrası Powell ve Trump’ın açıklamalarının takip edileceğini söyleyen Memiş, perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararlarının gündemde olacağını hatırlattı. Borsa İstanbul için yukarı yönlü beklentisinin devam ettiğini söyleyen Memiş, “14 bin puan seviyesi beklentimiz devam ediyor. Ancak borsada kâr satışlarının gelme ihtimali düştü, dikkat etmekte fayda var” uyarısında bulundu.

#5
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketin sürdüğünü belirten Memiş, 50 liranın radarlarında olduğunu ifade etti.

#6
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Ons altının 5.081 dolar seviyesine yükseldiğini söyleyen Memiş, bunun tarihi bir seviye olduğuna dikkat çekerek, "Ons altında 50 yıl aradan sonra ilk kez bu rakam görüldü. Talep artışı var. İran ve Grönland gerilimi ile faiz kararı bu durumu destekliyor" dedi.

#7
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Altında 5.000 dolar seviyesinin kalıcı olması halinde 5.500 dolara kadar yükseliş ihtimali olduğunu belirten Memiş, buna rağmen kısa vadede temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu hafta altın almak için uygun değil. Teknik satışlar başladıktan sonra alım yapılabilir. Kısa vade için tehlikeli rakamlar" dedi.

#8
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Gram altında yılın ilk yarısı için beklenen 8.000 lira seviyesine yaklaşıldığını söyleyen Memiş, "Yine öngörülemeyen bir süreç yaşıyoruz. Gram altın almak için uygun bir zaman değil" dedi.

#9
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Gümüş tarafında da risklere dikkat çeken Memiş, "Bu hafta gümüş almak için uygun bir hafta değil. Gümüş, altına kıyasla daha riskli bir seviyede" değerlendirmesinde bulundu.

#10
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Geçmiş yıllardaki getirileri de hatırlatan Memiş, uzun vadeli yatırımcıların kazanç sağladığını söyleyerek "2025 yılında ons altında yüzde 74, ons gümüşte yüzde 150 getiri elde edildi. Oturdukları yerde kazanç elde edenler bu yıl da aynı şekilde devam ediyor. 2026 yılı da bir kaos yılı olarak sürüyor" dedi ve yatırımcıları yüksek riske karşı uyardı.

#11
Foto - İslam Memiş’ten altın için "çarşamba" uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Gündem

CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı harek..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?
Gündem

Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk ve şaibe bulutları dağılmak bilmezken, Ekrem İmamoğlu’nun isminin karıştığı..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23