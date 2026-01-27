İslam Memiş’ten altın için “çarşamba” uyarısı: Sakın ha sakın elinizi sürmeyin
Altın piyasalarında ons fiyatının 5 bin 81 doları aşarak 50 yıllık rekoru kırmasıyla birlikte finans analisti İslam Memiş’ten yatırımcılara "bekle" uyarısı geldi. Çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararı öncesinde piyasaların suni bir şekilde gerildiğini belirten Memiş, mevcut rakamların kısa vade için yüksek risk taşıdığını ifade etti. Teknik satışların beklendiğini vurgulayan uzman, gram altın tarafında 8 bin lira hedefinin yaklaştığını ancak alım için geri çekilmelerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.