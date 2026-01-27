  • İSTANBUL
Türkiye'nin robot ordusu korkuttu: Ölümcül sonuçları olur, bizi felç eder
Türkiye'nin robot ordusu korkuttu: Ölümcül sonuçları olur, bizi felç eder

Türkiye'nin robot ordusu olarak adlandırılan BARKAN insansız kara aracı komşuda paniğe neden oldu. Yapılan haberlerde, önlem alınmazsa ölümcül sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

#1
Foto - Türkiye'nin robot ordusu korkuttu: Ölümcül sonuçları olur, bizi felç eder

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin insansız kara gücünün simgelerinden biri haline gelen BARKAN, Yunanistan’da geniş yankı buldu. Pentapostagma gazetesinde yer alan analizde, Türk ordusunun BARKAN gibi otonom sistemlerle modern muharebe sahasını domine ettiği, Yunanistan’ın ise bu alanda henüz "başlangıç" seviyesinde olduğu açıkça itiraf edildi.

#2
Foto - Türkiye'nin robot ordusu korkuttu: Ölümcül sonuçları olur, bizi felç eder

Haberde, acil önlem alınmaması durumunda olası bir çatışmada Yunan ordusunun sayısal dezavantajının "felaketle" sonuçlanabileceği ve sistemin "felç edici" etkisine dikkat çekildi.

#3
Foto - Türkiye'nin robot ordusu korkuttu: Ölümcül sonuçları olur, bizi felç eder

Yunan medyasında yayımlanan analizlerde, BARKAN’ın sadece destekleyici bir araç değil, operasyonların sonucunu bizzat tayin eden bir "karar verici" unsur olduğu vurgulandı.

#4
Foto - Türkiye'nin robot ordusu korkuttu: Ölümcül sonuçları olur, bizi felç eder

Suriye, Libya ve Karabağ gibi sahalarda insansız araçların savaşın gidişatını nasıl kökten değiştirdiği hatırlatılarak, BARKAN’ın yüksek öldürücülüğü ve otonom kabiliyetleriyle Yunan kara birlikleri için büyük bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Türklerin modern askeri taktiklerini bu sistemler üzerine inşa ettiği, Yunanistan’ın ise Rafale ve fırkateyn alımlarına rağmen insansız sistemlerde "tehlikeli" düzeyde geride kaldığı kaydedildi.

#5
Foto - Türkiye'nin robot ordusu korkuttu: Ölümcül sonuçları olur, bizi felç eder

Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapılan uyarılarda, yerli savunma sanayisinin bu teknolojileri üretebilecek kapasiteye gelmesini beklemenin bir lüks olduğu savunuldu. Analizde, üçüncü ülkelerden acil olarak benzer insansız kara araçlarının (UGV) tedarik edilmesi ve mevcut mekanize birliklere entegre edilmesi gerektiği önerildi. Bu sistemlerin, sayıca Türk ordusundan çok daha az olan Yunan ordusuna değerli bir katkı sağlayacağı ve "daha az kan dökülerek" savunma hattının tahkim edilebileceği aktarıldı. Atina'nın "başlangıç" seviyesinde olduğu bu yarışta, zamanın daraldığına vurgu yapıldı. KAYNAK: AYDINLIK

