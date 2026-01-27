Türkiye'nin robot ordusu korkuttu: Ölümcül sonuçları olur, bizi felç eder

Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapılan uyarılarda, yerli savunma sanayisinin bu teknolojileri üretebilecek kapasiteye gelmesini beklemenin bir lüks olduğu savunuldu. Analizde, üçüncü ülkelerden acil olarak benzer insansız kara araçlarının (UGV) tedarik edilmesi ve mevcut mekanize birliklere entegre edilmesi gerektiği önerildi. Bu sistemlerin, sayıca Türk ordusundan çok daha az olan Yunan ordusuna değerli bir katkı sağlayacağı ve "daha az kan dökülerek" savunma hattının tahkim edilebileceği aktarıldı. Atina'nın "başlangıç" seviyesinde olduğu bu yarışta, zamanın daraldığına vurgu yapıldı. KAYNAK: AYDINLIK