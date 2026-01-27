Türkiye'nin robot ordusu korkuttu: Ölümcül sonuçları olur, bizi felç eder
Türkiye'nin robot ordusu olarak adlandırılan BARKAN insansız kara aracı komşuda paniğe neden oldu. Yapılan haberlerde, önlem alınmazsa ölümcül sonuçlar doğuracağı vurgulandı.
HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin insansız kara gücünün simgelerinden biri haline gelen BARKAN, Yunanistan’da geniş yankı buldu. Pentapostagma gazetesinde yer alan analizde, Türk ordusunun BARKAN gibi otonom sistemlerle modern muharebe sahasını domine ettiği, Yunanistan’ın ise bu alanda henüz "başlangıç" seviyesinde olduğu açıkça itiraf edildi.
Haberde, acil önlem alınmaması durumunda olası bir çatışmada Yunan ordusunun sayısal dezavantajının "felaketle" sonuçlanabileceği ve sistemin "felç edici" etkisine dikkat çekildi.
Yunan medyasında yayımlanan analizlerde, BARKAN’ın sadece destekleyici bir araç değil, operasyonların sonucunu bizzat tayin eden bir "karar verici" unsur olduğu vurgulandı.
Suriye, Libya ve Karabağ gibi sahalarda insansız araçların savaşın gidişatını nasıl kökten değiştirdiği hatırlatılarak, BARKAN’ın yüksek öldürücülüğü ve otonom kabiliyetleriyle Yunan kara birlikleri için büyük bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Türklerin modern askeri taktiklerini bu sistemler üzerine inşa ettiği, Yunanistan’ın ise Rafale ve fırkateyn alımlarına rağmen insansız sistemlerde "tehlikeli" düzeyde geride kaldığı kaydedildi.
Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapılan uyarılarda, yerli savunma sanayisinin bu teknolojileri üretebilecek kapasiteye gelmesini beklemenin bir lüks olduğu savunuldu. Analizde, üçüncü ülkelerden acil olarak benzer insansız kara araçlarının (UGV) tedarik edilmesi ve mevcut mekanize birliklere entegre edilmesi gerektiği önerildi. Bu sistemlerin, sayıca Türk ordusundan çok daha az olan Yunan ordusuna değerli bir katkı sağlayacağı ve "daha az kan dökülerek" savunma hattının tahkim edilebileceği aktarıldı. Atina'nın "başlangıç" seviyesinde olduğu bu yarışta, zamanın daraldığına vurgu yapıldı. KAYNAK: AYDINLIK
