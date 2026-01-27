Bunu hiç beklemiyorlardı! Erdoğan’ın yakın dostu Arnavutluk Başbakanı’nın İsrail Parlamentosu’ndaki “Türkiye” çıkışı olay oldu

Gazze Şeridi'ne yönelik değerlendirmelerde de bulunan Rama, Arnavutluk'un İsrail, Arap ülkeleri ve Türkiye ile yakın ilişkilere sahip olduğunu belirterek bu ilişkileri derinleştirmek istediklerini söyledi. Rama, "Yeri gelmişken buraya Türkiye'yi de ekleyelim. Bu ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz ve Gazze'de gelecekte kurulacak uluslararası istikrar gücünde, Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.