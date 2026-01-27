  • İSTANBUL
Dünya
Bunu hiç beklemiyorlardı! Erdoğan’ın yakın dostu Arnavutluk Başbakanı’nın İsrail Parlamentosu’ndaki "Türkiye" çıkışı olay oldu
Haber Merkezi

Bunu hiç beklemiyorlardı! Erdoğan’ın yakın dostu Arnavutluk Başbakanı’nın İsrail Parlamentosu’ndaki “Türkiye” çıkışı olay oldu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmadaki 'Türkiye' vurgusu dikkat çekti.

Foto - Bunu hiç beklemiyorlardı! Erdoğan’ın yakın dostu Arnavutluk Başbakanı’nın İsrail Parlamentosu’ndaki "Türkiye" çıkışı olay oldu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail ziyareti kapsamında İsrail parlamentosuna hitap etti. Konuşmasının başında, Mısır'ın eski Devlet Başkanı Enver Sedat'ın 1977'de Knesset'te yaptığı tarihi konuşmadan alıntı yapan Rama, "Arap topraklarında da İsrail'de de hepimiz için barış" mesajı verdi.

Foto - Bunu hiç beklemiyorlardı! Erdoğan’ın yakın dostu Arnavutluk Başbakanı’nın İsrail Parlamentosu’ndaki "Türkiye" çıkışı olay oldu

Arnavutluk'un İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri koruduğunu hatırlatan Rama, Müslüman ve Hristiyan Arnavutların hayatlarını riske atarak Yahudi komşularını teslim etmediğini söyledi.

Foto - Bunu hiç beklemiyorlardı! Erdoğan’ın yakın dostu Arnavutluk Başbakanı’nın İsrail Parlamentosu’ndaki "Türkiye" çıkışı olay oldu

Gazze Şeridi'ne yönelik değerlendirmelerde de bulunan Rama, Arnavutluk'un İsrail, Arap ülkeleri ve Türkiye ile yakın ilişkilere sahip olduğunu belirterek bu ilişkileri derinleştirmek istediklerini söyledi. Rama, "Yeri gelmişken buraya Türkiye'yi de ekleyelim. Bu ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz ve Gazze'de gelecekte kurulacak uluslararası istikrar gücünde, Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

