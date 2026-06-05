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İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'
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İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Memiş, yeni kazandıracak yatırım aracını duyurdu. Temmuz ayına dikkat. Altını tahtından edecek, parasını yatıran köşeyi dönecek. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları... Özellikle NATO Zirvesi, iç siyasette beklenen gelişmeler ve küresel jeopolitik risklerin piyasalarda hareketliliği artırabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade etti.

#1
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'

İSLAM MEMİŞ ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: TEMMUZ AYINA DİKKAT! "Özellikle Temmuz hazırlığını yapmak lazım. Temmuz'u ihmal etmeyin. Temmuz ayı beklenenden sıcak bir atmosferde geçebilir diye düşünüyorum. O yüzden finansal piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir süreç Temmuz ayı. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı sabırlı olmak lazım. Diğer yandan siyasi tartışmaların gölgesinde bence sessiz kalmak sizin için en faydalı karardır diye düşünüyorum. Amerikan Başkanı Donald Trump, muhtemelen bu hafta sonu bir anlaşma haberi gelebilir iddiasında bulundu. Piyasaya pozitif bir şekilde yansıdı. Bu hafta sonra bir anlaşma haberi gelecek mi bilmiyoruz. Çünkü bugüne kadar bu 4 aylık süreç içerisinde gelen açıklamaların hepsi tutarsızdı"

#2
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'

2026 YILI PARAYI KORUMA YILI 2026 yılının sonuna kadar bu manipülasyon piyasasının devam ettirileceğini vurgulayan Memiş, "2026 yılı parayı koruma yılıdır, paradan para kazanma dönemi değildir" dedi. Ocak ayında savaş bahanesiyle altın ve gümüşte balon oluşturulduğunu, gram altının 8 bin 157 lirayı, ons altının ise 5 bin 600 doları gördüğünü hatırlatan analist, bu balonun 28 Şubat itibariyle patlatılarak mart ayında tarihi dip seviyelerin test edildiğini ifade etti.

#3
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'

DÜŞÜŞLER YATIRIMCILAR ALIM FIRSATI Son üç aydır ABD ve İsrail eksenli yürütülen savaş manipülasyonunun piyasaları dalgalandırdığını söyleyen Memiş, bu süreçte dolar karşısındaki tüm yatırım araçlarında sert düşüşler yaşandığını, ancak bu düşüşlerin düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve eline yeni para geçenler için büyük bir alım fırsatı olduğunu belirtti.

#4
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'

ALTINI TAHTINDAN EDECEK! FIRSATI KAÇIRMAYIN Gümüşün ons fiyatında 61 dolar, gram tarafında ise 87-90 lira seviyelerinden pozisyon kapatanların doğru bir karar verdiğini söyleyen İslam Memiş, önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşü altının önüne koyacağını açıkladı.

#5
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'

Memiş'in açıklaması şöyle: "Ben önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşü altına kıyasla daha fazla zikredeceğim. Daha fazla önemseyeceğim. Çünkü önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşün altına kıyası performansı daha fazla olabilir. Benim tahminim, benim öngörüm bu yönde. O yüzden 3 aylık süreç içerisinde bundan sonra gümüşü altının önüne koyarak yorumlayacağım. Memiş, gümüşün ons fiyatında 96 dolar, gram tarafında ise 150 lira hedefinin arkasında olduğunu belirtti. Aradaki kısa vadeli iniş çıkışların önemsiz olduğunu vurgulayan analist, gümüşün önümüzdeki dönemin en çok konuşulan değerli madeni olacağını iddia etti.

#6
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'

Altın tarafında ise ons altının Lübnan-İsrail anlaşma haberleriyle toparlandığını, Trump'ın açıklamasıyla 4 bin 505 dolar seviyesine çıktığını kaydeden Memiş, hafta sonu olası bir barış haberinde ilk olarak 4 bin 800 dolar seviyesinin takip edileceğini, anlaşma sağlanamazsa aşağıda 4 bin 400 dolar destek seviyesinin bulunacağını aktardı. Kalıcı bir barış durumunda temmuz ve ağustos aylarında 5 bin dolar hedefinin masada olacağını ifade etti. Şu anda 6 bin 672 lira seviyesinde olan gram altın için de öngörülerini koruyan analist, ağustosta dolar desteğiyle 8 bin liranın üzerine ataklar beklediğini, yıl sonu 10 bin lira hedefinde bir revize yapmadığını yineledi.

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