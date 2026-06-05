İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Memiş, yeni kazandıracak yatırım aracını duyurdu. Temmuz ayına dikkat. Altını tahtından edecek, parasını yatıran köşeyi dönecek. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları... Özellikle NATO Zirvesi, iç siyasette beklenen gelişmeler ve küresel jeopolitik risklerin piyasalarda hareketliliği artırabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade etti.