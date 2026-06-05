İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 'Parasını yatıran köşeyi dönecek'

İSLAM MEMİŞ ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: TEMMUZ AYINA DİKKAT! "Özellikle Temmuz hazırlığını yapmak lazım. Temmuz'u ihmal etmeyin. Temmuz ayı beklenenden sıcak bir atmosferde geçebilir diye düşünüyorum. O yüzden finansal piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir süreç Temmuz ayı. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı sabırlı olmak lazım. Diğer yandan siyasi tartışmaların gölgesinde bence sessiz kalmak sizin için en faydalı karardır diye düşünüyorum. Amerikan Başkanı Donald Trump, muhtemelen bu hafta sonu bir anlaşma haberi gelebilir iddiasında bulundu. Piyasaya pozitif bir şekilde yansıdı. Bu hafta sonra bir anlaşma haberi gelecek mi bilmiyoruz. Çünkü bugüne kadar bu 4 aylık süreç içerisinde gelen açıklamaların hepsi tutarsızdı"