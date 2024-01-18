İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

Memiş, gram altın için şunları söyledi: "Gram altın tarafında yine 2050 destek seviyesini takip ediyoruz. Şu anda 2040-2050 lira seviyesinde. Ons altında baskılanma var ama dolar TL kuru destek verdiği için gram altında düşüş görmüyoruz. Gram altın almak isteyen, elinde TL bulunduran, orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak isteyen arkadaşlarımız, elinde TL var altın borcu var gibi, altın ihtiyacı olanlar da bu fırsatları her zaman göremeyeceksiniz, iyi değerlendirmek lazım. Yılın ilk çeyreğinde 2150-2200 lira, yaz aylarında 2500-2700, yıl sonunda da 3000 lira seviyesi beklentim devam ediyor."