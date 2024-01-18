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İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

2024-01-18 10:29:46
İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'sürpriz bir gelişme' diyerek yatırımcıları uyardı. Memiş, gram altın, gümüş, euro ve sterlin yatırımı için 'altın' zamanlar olduğunu söyledi.

#1
Foto - İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

Finans analisti İslam Memiş, dolar karşısındaki varlıkların baskılanmasını 'sürpriz bir gelişme' diye duyurarak uyarılarda bulundu. Memiş, "Sürpriz bir gelişme oldu. Emtia fiyatlarında baskılanma oldu, dolar karşısındaki tüm varlıklarda düşüş oldu, alım fırsatı doğdu" dedi.

#2
Foto - İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

Borsa için değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Borsa İstanbul 8024 puanda. 0.10'luk düşüş vardı. 8052'ye kadar yükseldi. Aşağıda 7700 yukarıda 8100 rakamlarını bekleyeceğiz. 8000 altına sarkmalar orta ve uzun vadeli yatırımcıları için fırsat veriyor. Elinde TL olanlar vardır, borsa için fırsat kollayanlar vardır. 8000 altı rakamlar borsaya giriş için uygun seviyeler. Uzun vadeli borsa fonları da değerlendirilebilir. Borsadan korkmayın, uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldürecek" dedi.

#3
Foto - İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

Dolar kuru tarafını değerlendiren Memiş, şöyle devam etti: "Dolar kuru 30.12'de. 30 üzerine yerleşti. Beklentimiz 30 liraya oturan, yılın ilk çeyreğinde 30-33 lirada gelip giden bir dolar. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Dolar endeksi 103.41'e kadar yükseldi. Yani dolar uluslararası piyasalarda değerlendi.

#4
Foto - İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

Fed üyeleri, şahin tonda açıklamalar yapıyor. Piyasaların faiz indirme beklentisi var ancak daha erken diyorlar. Dolayısıyla dolar endeksi değer artışına devam ederken dolar karşısındaki varlıklar da baskılandı, geriledi. Altının onsu, gümüşün onsu, euro-dolar paritesi, sterlin-dolar paritesi bu baskı ile haftayı tamamlayacak. Elinde dolar olana da fırsatı sunuyor bu.

#5
Foto - İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

Elimde dolar varsa, bu kadar gerilemişken dolardan kurtulmak için, sepeti çeşitlendirmek için fırsat yakalamış oldu elinde dolar olan. Elimde 10 bin dolarım var diyelim, 2500 dolarlık, altın, gümüş, euro ve sterlin alarak varlıkları parite üzerinden çeşitlendirebilirim. Bu fırsatlar bir daha gelmeyecek, bilginiz olsun.

#6
Foto - İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

Euro'da 1.15, ons altında 2350 dolar, ons gümüşte 32 doları bekliyoruz bu yıl. Bu haftaki baskılanmalar da eline dolar geçenlere, dolardan kurtulmak için fırsatı veriyor."

#7
Foto - İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

İslam Memiş, gram altın tarafında ise 'bu fırsat bir daha gelmez' diyerek uyarılarda bulundu, zirve tahminini açıkladı.

#8
Foto - İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

İslam Memiş, "Ons altın 2010 dolarda. 2038'e kadar geri çekilme olacağını, buradan yükseli olacağını ifade etmiştim. 2038 kırıldı, 2010'a kadar geriledi. 2000 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürecek. Altın, jeopolitik gerilimlerden, enflasyonlardan, küresel belirsizliklerden beslendiği için altının ons fiyatındaki bu düşüş, merkez bankalarının tekrar altın rezervini artırmak için fırsat veriyor. Altının ons bazındaki her düşüşü, merkez bankalarının her talebi beraberinde jeopolitik tarafta savaş riskini bize göstermiş oluyor. Rusya-Ukrayna, Filistin-İsrail savaşı öncesinde bunu gördük. Bir bakarsınız çarşı pazar karışmış. Ocak ayında da ons altında baskılanma var. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın talebini açıklayacak. Mart sonunda burada tekrar yorumlayacağız. Bir anda bir kriz patlarsa ons altında 100-150 dolarlık artışlar görebiliriz" dedi.

#9
Foto - İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

Memiş, gram altın için şunları söyledi: "Gram altın tarafında yine 2050 destek seviyesini takip ediyoruz. Şu anda 2040-2050 lira seviyesinde. Ons altında baskılanma var ama dolar TL kuru destek verdiği için gram altında düşüş görmüyoruz. Gram altın almak isteyen, elinde TL bulunduran, orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak isteyen arkadaşlarımız, elinde TL var altın borcu var gibi, altın ihtiyacı olanlar da bu fırsatları her zaman göremeyeceksiniz, iyi değerlendirmek lazım. Yılın ilk çeyreğinde 2150-2200 lira, yaz aylarında 2500-2700, yıl sonunda da 3000 lira seviyesi beklentim devam ediyor."

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