İslam Memiş, 'sürpriz bir şey oldu' diyerek açıkladı: 'Altın' fırsatı kaçırmayın!

İslam Memiş, "Ons altın 2010 dolarda. 2038'e kadar geri çekilme olacağını, buradan yükseli olacağını ifade etmiştim. 2038 kırıldı, 2010'a kadar geriledi. 2000 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürecek. Altın, jeopolitik gerilimlerden, enflasyonlardan, küresel belirsizliklerden beslendiği için altının ons fiyatındaki bu düşüş, merkez bankalarının tekrar altın rezervini artırmak için fırsat veriyor. Altının ons bazındaki her düşüşü, merkez bankalarının her talebi beraberinde jeopolitik tarafta savaş riskini bize göstermiş oluyor. Rusya-Ukrayna, Filistin-İsrail savaşı öncesinde bunu gördük. Bir bakarsınız çarşı pazar karışmış. Ocak ayında da ons altında baskılanma var. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın talebini açıklayacak. Mart sonunda burada tekrar yorumlayacağız. Bir anda bir kriz patlarsa ons altında 100-150 dolarlık artışlar görebiliriz" dedi.