  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes bunu bekliyordu! Toyota’nın yeni yüzü altıncı nesil RAV4 Türkiye’ye hazır! BAE bu kadarını beklemiyordu: Can damarı vuruldu Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Fiyatı 30 liraya kadar yükseldi! Üretici bayram etti! Artık evinde mesleğini yaşatıyor! Zaman değişti, o mesleğini bırakmadı Mezun olan kadı, müderris oluyordu 800 yıl önceden gelen Serçuklu mirası Dikkat listede siz de olabilirsiniz! 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi, artık maaş alamayacaklar Deprem konutları piyasayı rahatlattı: Kiralar 5 bin TL’ye kadar düştü Okumak beyni nasıl etkiliyor? Dijital okuma hafızanın en büyük düşmanı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
İslam Memiş duyurdu: Satmayın 145 lira olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Memiş son tahmininde 145 lirayı işaret etti.

Memiş, İran gerilimi ve küresel belirsizliklerin piyasaları daha da hırçınlaştırabileceğini ifade ederek, “Bu ortamda yapılabilecek tek şey uzun vadeli strateji belirlemek ve malınıza sahip çıkmak” uyarısında bulundu. Kısa vadeli al-sat düşüncesiyle hareket eden yatırımcıların kayba uğrayacağını vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise sabırla kazanç sağlayacağını dile getirdi.

2026 yılında piyasaların manipülasyonlarla şekilleneceğini öngören Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına “Ekranı kapatın, fiyatları günlük takip etmeyin. Her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirin, ihtiyaç olmadıkça satmayın” tavsiyesinde bulundu.

Gram altın ve ons gümüş fiyatlarının teknik seviyeler üzerinden değerlendirilebileceğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar zigzaglı bir fiyat hareketi ve manipülasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Memiş, yatırımcıların bu yıl boyunca psikolojik olarak güçlü olmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Piyasalar savaş bittiğinde bile normale dönmeyecek. Uzun vadeli strateji ve sabır, yatırımcıları kazançlı çıkaracak” dedi.

İslam Memiş, gümüş için de hedefini açıkladı. Memiş, "Gümüşte yine 70 dolar seviyesinde bir gümüş ons fiyatı var. Yine 100 liranın seviyesinin üzerinde bir gram fiyatı var. 90 lira arası benim için makul. O fiyatları kaçıranlar yine oraları gördüğü zaman bence düşünebilir. Bu yıl sonuna kadar yine gümüşün ons fiyatında 96 dolar gram tarafta 145 lira seviyesinde yine teknik olarak bekliyor olacağım." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23