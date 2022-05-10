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Sağlık
15
Işkın otu hücreleri yenileyip tansiyonla savaşıyor

2022-05-10 05:29:11
Işkın otu hücreleri yenileyip tansiyonla savaşıyor

Işkın otu; kanser, tansiyon, şeker başta olmak üzere birçok hastalığa şifa oluyor.

#1
Foto - Manav tezgahlarında yüksek ihtimalle denk gelebileceğiniz ışkın, dış görünüşüyle ve adıyla dikkatleri çekiyor.

Manav tezgahlarında yüksek ihtimalle denk gelebileceğiniz ışkın, dış görünüşüyle ve adıyla dikkatleri çekiyor.

#2
Foto - Bilimsel ismi “Reun Ribes” olan ışkın otu ayrıca “ışkın”, “uçkun”, “rebez”, “ohçun” isimleriyle de anılır. Anadolu’da ise “yayla muzu” olarak biliniyor.

Bilimsel ismi “Reun Ribes” olan ışkın otu ayrıca “ışkın”, “uçkun”, “rebez”, “ohçun” isimleriyle de anılır. Anadolu’da ise “yayla muzu” olarak biliniyor.

#3
Foto - Besin değerleri ve içerdiği vitaminlerle birçok hastalığa ilaç niyetine tüketilen ışkın otu, denemek isteyenlerin merak konusu oluyor.

Besin değerleri ve içerdiği vitaminlerle birçok hastalığa ilaç niyetine tüketilen ışkın otu, denemek isteyenlerin merak konusu oluyor.

#4
Foto - Işkın nedir, faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir soruları, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Işkın nedir, faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir soruları, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

#5
Foto - Ekşi bir tada sahip olan ışkının kivi gibi bir aroması vardır.

Ekşi bir tada sahip olan ışkının kivi gibi bir aroması vardır.

#6
Foto - Kanser ve lösemi hastalığını tedavi etmek için kullanılan bu bitki insan vücudu içerisinde ki hücreleri onararak sürekli olarak yenilemesiyle göz kamaştırır.

Kanser ve lösemi hastalığını tedavi etmek için kullanılan bu bitki insan vücudu içerisinde ki hücreleri onararak sürekli olarak yenilemesiyle göz kamaştırır.

#7
Foto - Peki ışkın neye iyi gelir, nasıl yenir? İşte ışkın otu hakkında bilgiler...

Peki ışkın neye iyi gelir, nasıl yenir? İşte ışkın otu hakkında bilgiler...

#8
Foto - Işkın otu faydaları nelerdir? İlk olarak gaz söktürücü özelliği ile öne çıkan ışkın, sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir.

Işkın otu faydaları nelerdir? İlk olarak gaz söktürücü özelliği ile öne çıkan ışkın, sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir.

#9
Foto - İçerisinde bolca C vitamini bulunduran bu ot aynı zamanda da içerisinde A, B1, B2, E ve K vitaminleri barındırmaktadır.

İçerisinde bolca C vitamini bulunduran bu ot aynı zamanda da içerisinde A, B1, B2, E ve K vitaminleri barındırmaktadır.

#10
Foto - Kanser çeşitlerinin tedavisinde etkili olan ışkın, hücrelerin sağlıklı yenilenmesini sağlar.

Kanser çeşitlerinin tedavisinde etkili olan ışkın, hücrelerin sağlıklı yenilenmesini sağlar.

#11
Foto - Nefes alıp verme problemi olan kişilere tavsiye edilen ışkın özellikle astım, bronşit ve benzeri solunum yolu için kullanılabilir.

Nefes alıp verme problemi olan kişilere tavsiye edilen ışkın özellikle astım, bronşit ve benzeri solunum yolu için kullanılabilir.

#12
Foto - Yaşlanma karşıtı özelliği ile cildin kolajen seviyesinin korunmasını destekler. Işkın nasıl tüketilir? En çok taze olarak tüketilmesi tavsiye edilen ışkın otu çiğ olarak da yenebilir.

Yaşlanma karşıtı özelliği ile cildin kolajen seviyesinin korunmasını destekler. Işkın nasıl tüketilir? En çok taze olarak tüketilmesi tavsiye edilen ışkın otu çiğ olarak da yenebilir.

#13
Foto - Işkını en kolay tüketme biçimi kaynatarak suyunu içmektir.

Işkını en kolay tüketme biçimi kaynatarak suyunu içmektir.

#14
Foto - Işkın otundan domates, pirinç, soğan ve zeytinyağı eklenerek hazırlanan ışkın kavurma gibi bazı yemekler yapılmaktadır.

Işkın otundan domates, pirinç, soğan ve zeytinyağı eklenerek hazırlanan ışkın kavurma gibi bazı yemekler yapılmaktadır.

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