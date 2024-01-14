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Yaşam
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İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

2024-01-14 12:01:16
İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak sonrası göle dönen sahil bandındaki su çekilmeye başladı, bölge yeniden araç trafiğine açıldı.

#1
Foto - İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

Kentte önceki gece etkili olan sağanak, İskenderun'u vurdu. 6 Şubat depremlerinde çöken İskenderun Sahili yine göle döndü.

#2
Foto - İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

Sabaha kadar süren yağış sonrası Çay Mahallesi ile 15 Temmuz ve Atatürk caddelerinde diz boyu su birikti.

#3
Foto - İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

Caddedeki onlarca iş yerini su bastı. İş yerlerine sabah gelen esnaf, temizlik yaptı.

#4
Foto - İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

Öte yandan İsmet İnönü Mahallesi'nde aşırı yağış sırasında 5 katlı binanın istinat duvarı yıkıldı. Duvar yıkılınca toprak kaydı, bina çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.

#5
Foto - İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

Bugün İskenderun'da güneş açarken, sahil bandındaki seviyesi düşen suyun, büyük ölçüde çekildiği görüldü.

#6
Foto - İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

Su birikintilerinin olduğu sahil bandı ise araç trafiğine açıldı.

#7
Foto - İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

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