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Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? Bu bitki: gücü ortada! kat kat daha dünyanın en değerli bitkilerinden

2024-01-05 18:00:13
Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? Bu bitki: gücü ortada! kat kat daha dünyanın en değerli bitkilerinden

Isırgan otu A, C, E, K, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri bakımından zengindir. Bu yağlı asitler, amino asitler, mineral ve fosfat, kalsiyum, flavonoidler, demir, folik asit, sülfür, potasyum, magnezyum, manganez, fosfor, bakır, klorür, silikon, sodyum, selenyum, çinko açısından zengindir. Aynı zamanda, hücrelerin DNA sında serbest radikal kaynaklı hasarı önlemek için likopen, beta karoten, eser elementler, kafeik asit, malik asit, asetik asit ve betain gibi çeşitli fito kimyasal maddeler elementler içerir. Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? sorusunun yanıtı az çok verilmiştir.

#1
Foto - Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? Bu bitki: gücü ortada! kat kat daha dünyanın en değerli bitkilerinden

Isırgan otunun tonik özelliği vardır vücuttan toksinleri temizler, kanamaları kontrol eder hemoglobin artar, kırmızı hücreleri ve koagülasyon kan maddeleri kontrol eder. Isırgan çok çeşitli hastalıklarda kullanılabilir. Isırgan otunda kadın dişi hormonlarına benzer etkili biyolojik maddeler bulunmuştur. Isırgan, jinekolojik hastalıklar veya problemler için en iyi fiziksel ilaçlardan biridir. Sadece rahim adenomu vakalarında ısırgan alınmasını tavsiye eder.

#2
Foto - Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? Bu bitki: gücü ortada! kat kat daha dünyanın en değerli bitkilerinden

Isırgan yüksek demir içeriğine sahiptir ve anemi ve yorgunlukla mücadelede mükemmeldir. Karaciğer ve kadın hormonal sisteminde yardımcı olur. Hamilelik sırasında ısırgan kanamasına karşı korur ve fetusu güçlendirir. Hemşireler annelerin süt üretimine teşvik eder. Ayrıca oldukça idrar söktürücüdür ve böbrekleri uyarmaya yardımcı olur ve hamilelik sırasında etkilenen böbreklere yardımcı olur. Bir idrar söktürücü olarak ısırgan toksinleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Önemli ölçüde kilo kaybına ve selülit eyardımcı olur. Aşırı adet kanaması olan kadınlarda ısırgan otu çok faydalıdır. Periyodu ve kan akışını normalleştirmeye yardımcı olabilir. Isırgan otu çayı menopoz semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

#3
Foto - Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? Bu bitki: gücü ortada! kat kat daha dünyanın en değerli bitkilerinden

Ayrıca hamilelikte idrara çıkma, yorgunluk ve vücut ağrılarına neden olabildiği için ısırgan bu semptomları azaltmak için çekici bir tedavi seçeneğidir. Klinik araştırmalar, Isırganın hamilelik sırasında kullanım için güvenli veya güvensiz olduğunu göstermemiştir. Herhangi bir bitkiyi yemeden önce kendimiz ve fetüsümüzün güvenliği için doktorumuza danışmamız gerekir. Bitkinin tüm kısımlarını kullanabiliriz ve her bölüm farklı hastalıkların tedavisine katkıda bulunur. Yaprakları, sapları ve kökleri infüzyon olarak tüketilebilir.

#4
Foto - Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? Bu bitki: gücü ortada! kat kat daha dünyanın en değerli bitkilerinden

Yapraklar artrit, romatoid artrit, romatizma, prostatit, yüksek kan basıncı ve alerjik burun iltihabının tedavisi için kullanılır, ve öksürük tedavisinde de etkilidir.

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