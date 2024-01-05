Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? Bu bitki: gücü ortada! kat kat daha dünyanın en değerli bitkilerinden

Ayrıca hamilelikte idrara çıkma, yorgunluk ve vücut ağrılarına neden olabildiği için ısırgan bu semptomları azaltmak için çekici bir tedavi seçeneğidir. Klinik araştırmalar, Isırganın hamilelik sırasında kullanım için güvenli veya güvensiz olduğunu göstermemiştir. Herhangi bir bitkiyi yemeden önce kendimiz ve fetüsümüzün güvenliği için doktorumuza danışmamız gerekir. Bitkinin tüm kısımlarını kullanabiliriz ve her bölüm farklı hastalıkların tedavisine katkıda bulunur. Yaprakları, sapları ve kökleri infüzyon olarak tüketilebilir.