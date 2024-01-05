2024-01-05 18:00:13 Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? Bu bitki: gücü ortada! kat kat daha dünyanın en değerli bitkilerinden
Isırgan otu A, C, E, K, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri bakımından zengindir. Bu yağlı asitler, amino asitler, mineral ve fosfat, kalsiyum, flavonoidler, demir, folik asit, sülfür, potasyum, magnezyum, manganez, fosfor, bakır, klorür, silikon, sodyum, selenyum, çinko açısından zengindir. Aynı zamanda, hücrelerin DNA sında serbest radikal kaynaklı hasarı önlemek için likopen, beta karoten, eser elementler, kafeik asit, malik asit, asetik asit ve betain gibi çeşitli fito kimyasal maddeler elementler içerir. Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? sorusunun yanıtı az çok verilmiştir.