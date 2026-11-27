MENÜDEKİ KALORİ DEĞERLERİ NASIL HESAPLANIYOR? Uygulamanın tüketiciler açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek sözlerini başlayan Doç. Dr. Bölek, sebebini şöyle açıklıyor: “Ne yediğimizin, ne kadar kalori aldığımızın bilinmesi, buna karşılık bizim bu kaloriyi nasıl harcayacağımızın hesaplanması açısından büyük önem arz ediyor ve çok önemli bir gelişme. Bunu uzun vadede üreticilerin de daha az kalorili, belki daha az sentetik şeker içeren gıdalar arz etmesine vesile olacak bir gelişme olarak görüyoruz.” Peki, restoranlarda sunulan yemeklerin kalori değerleri hangi yöntemle belirleniyor? Doç. Dr. Bölek, hesaplamalarda Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı’ndan (TÜRKOMP) yararlanıldığını ifade ediyor: “Bu sistemde gıdaların içerdiği protein, yağ, karbonhidrat oranları bulunuyor. Örneğin 100 gram tavuk, 10 gram tereyağı yazdığınız zaman sistem size kalorisini hesaplıyor. ” Hesaplanan değerlerle ürünün hazırlanması sırasında ortaya çıkan miktar farklılıkları arasında zaman zaman küçük sapmalar olabileceğini de söylüyor Doç. Dr. Bölek, “Diyelim ki o gün usta yemeğe 10 gram yerine 9 gram tereyağı koydu. Bu durumda kalori değerinde küçük bir sapma olacaktır. Ancak temel olarak bunları bilimsel gerçeklere dayanan veriler olarak görebiliriz. Yine Tarım Bakanlığının denetçileri sahada bunları kontrol ediyor” diyor.