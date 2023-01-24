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Türkiye
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Işık ihlali kazaya neden oldu!

2023-01-24 13:08:04
Işık ihlali kazaya neden oldu!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya davetiye çıkardı. Kazada 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Işık ihlali kazaya neden oldu!

Kaza, Çaycuma Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden gelen C.Ö.(48)’nün yönetimindeki 67 ZR 018 plakalı Fiat marka aracıyla kırmızı ışıkta durmayıp ilerlediği esnada Bartın istikametinden Zonguldak istikametine giden A.K.(29)’nın kullandığı 81 KK 353 plakalı Volkswagen araçla çarpıştı.

#2
Foto - Işık ihlali kazaya neden oldu!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

#3
Foto - Işık ihlali kazaya neden oldu!

İlk müdahaleleri yapılan sürücüler C.Ö., A.K. ve yolcu olarak bulunan E.N.K. ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

#4
Foto - Işık ihlali kazaya neden oldu!

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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