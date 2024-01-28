İşi gücü bırakıp Rize’ye koştular! Uzun süredir peşindeydiler sonunda görüntülendi

Hatinoğlu, bölgenin göç yolu üzerinde olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Hem göç sırasında üzerimizden geçen kuşlar hem de kışı geçirmek için bize gelen türler var. Bu da bir göç ama kışı geçirmek için bu bölgeye geliyorlar. Kuzey çok soğuk olduğu zaman daha güneye iniyorlar. Ardıç, ispinoz ve ördek türleri kışı geçirmek için bölgeye geliyorlar. Biz de her mevsim onların peşindeyiz." Bölge halkının, kuşların gözlemlenmesinde kendilerine destek verdiğinin altını çizen Hatinoğlu, "Gönüllü olarak bu işe başladığımızda bölgede 260-270 kayıtlı tür vardı. Şu anda Rize'nin tür kaydı 337 oldu. Doğu Karadeniz'in tür kaydı yanında Türkiye'ye bir şeyler katmak istiyoruz. Türkiye'de görüntülenememiş kuşlar kayda alıyoruz, bu ciddi zaman alan bir uğraş." ifadelerini kullandı.