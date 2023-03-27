İşçilik fiyatı artınca böyle oldu! Sosyal medyada izleyip dükkan dükkan geziyorlar

Eskişehir’de bilgisayar ve telefon tamiri yapan bir işletmede çalışan Atike Karakoç, vatandaşların cihazlarını kendilerinin tamir etmek istediğini ve işçilik maliyeti ödemek istemediklerini dile getirdi. Satışların yüzde 50 oranında arttığını, ancak bu setleri alan vatandaşların yüzde 70’inin cihazlarını geri getirdiğini belirten Karakoç, “Bilgisayar ve telefon tamir seti satışlarımızda artış var. Vatandaşlar cihazlarını kendileri tamir edebilmek için bu malzemelerden talep ediyorlar. Tamir ve işçilik bedeli ödemek istemiyorlar. Bir de bazı sosyal medya platformlarında gördükleri videolara bakarak işlerini kendileri halletmek istiyorlar. Ancak genel olarak yapamıyorlar ve cihazlarını bozup bize geri getiriyorlar.