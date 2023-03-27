İşçilik fiyatı artınca böyle oldu! Sosyal medyada izleyip dükkan dükkan geziyorlar

Önce cihazlarını tamir etmek için ihtiyaç duydukları parçayı alıyorlar, ertesi gün cihazlarını bozuyorlar ve düzeltmemiz için bize getiriyorlar. Bilgisayarlar biraz daha geniş donanımlar olduğu için onlarda pek sıkıntı olmuyor ancak telefonlar daha küçük olduğu için ince işçilik istiyor. Tamir seti satışlarımız yüzde 50 oranında artarken, vatandaşların yüzde 70’i bu setlerle cihazlarını yapmaya çalışırken bozuyor. Bir de meslek liseleri biraz daha çoğaldığı için elektronik ve bilişim gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin talebi fazla oluyor. Tamir setlerimizin fiyatları 30 liradan başlıyor, 230 liraya kadar yükseliyor” dedi.