2023-08-03 17:00:05 İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!
Artan enflasyon karşısında çalışanların maaşlarına yüzde 103,8 oranında zam yapan belediyede çalışan işçiler sevinçten havaya uçtu. Zammın ardından belediye başkanı kapıda davul klarnet eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Başkan ise konuyla ilgili 'Bizim her hizmetimizde çalışanlarımızın alın teri ve emeği var. Bu emeğiniz karşılığında dün olduğunu gibi bugün de sizlerin alın terinin karşılığı verebilme adına sendikamızla toplu iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. 20 binden başlayıp 25 bine kadar olan iyileştirmelerle sizlere güzel bir toplu iş sözleşmesi yaptığımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.