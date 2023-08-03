İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!

'ÇALIŞANLARIMIZIN MAAŞ SEVİYESİNİ İYİ BİR NOKTAYA GETİRECEĞİZ' Başkan Şerifoğulları, “Bizim her hizmetimizde çalışanlarımızın alın teri ve emeği var. Bu emeğiniz karşılığında dün olduğunu gibi bugün de sizlerin alın terinin karşılığı verebilme adına sendikamızla toplu iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. 20 binden başlayıp 25 bine kadar olan iyileştirmelerle sizlere güzel bir toplu iş sözleşmesi yaptığımıza inanıyoruz. Bizler her zaman sizlerin alın terini ve emeğini önemsedik. Geçen yılda yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde iddia ediyorum Türkiye'deki belediyeler içerisinde en iyisiydi." ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde tamamladı: -Bu yılda ifade ettiği rakamlarla ve 6 ay sonra uygulayacağımız yüzde 10 refah payı ile ve bir yıllık enflasyon oranındaki zamla çalışanlarımızın maaş seviyesini iyi bir noktaya getireceğiz. Enflasyon noktasında ezilmemelerini, şehre hizmet noktasında daha bir aşkla, sevdayla çalışmanız noktasında güzel bir iş sözleşmesi imzaladık. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Bizim sizlerle daha çok yürüyecek yolumu var. Bu kutlu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Şehrimizi daha gelişmiş, kalkınmış, müreffeh yapmak adına belediyede çalışan her bir işçimiz, memurumuz, şirket elemanımızla gece gündüz demeden çalışacağız. Durmayacağız, uyumayacağız, bayram yapmayacağız. Bizler bu şehre sevdalıyız. Bizler bu şehre hizmet etmekle mükellefiz. Kaynak: İhlas Haber Ajansı