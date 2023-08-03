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Ekonomi
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İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!

2023-08-03 17:00:05
İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!

Artan enflasyon karşısında çalışanların maaşlarına yüzde 103,8 oranında zam yapan belediyede çalışan işçiler sevinçten havaya uçtu. Zammın ardından belediye başkanı kapıda davul klarnet eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Başkan ise konuyla ilgili 'Bizim her hizmetimizde çalışanlarımızın alın teri ve emeği var. Bu emeğiniz karşılığında dün olduğunu gibi bugün de sizlerin alın terinin karşılığı verebilme adına sendikamızla toplu iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. 20 binden başlayıp 25 bine kadar olan iyileştirmelerle sizlere güzel bir toplu iş sözleşmesi yaptığımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

#1
Foto - İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!

Artan enflasyon ve gün geçtikçe artan fiyatlara rağmen belediyenin çalışanlarına yaptığı zam çalışanları oldukça sevindirdi. Son dönemlerde artan fiyatlar nedeniyle çalışanın aldığı maaş beklentiyi karşılamıyor ancak bazı belediyeler var ki çalışanların yaptıkları zam oranıyla adından söz etiriyor.

#2
Foto - İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!

Ülke genelinde yaşanan yüksek enflasyon karşısında bir belediye çalışanlarına yüzde 103, 8 oranında zam yaptı.

#3
Foto - İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!

EN DÜŞÜK MAAŞ 20 BİN TL OLDU Türkiye'nin en iyi sözleşmesi Elazığ Belediyesi tarafından yapılırken en düşük işçi maaşı 20.026 TL oldu. Zam kararının ardından işçiler, belediye binası önünde Başkan Şahin Şerifoğulları'nı davul klarnet eşliğinde çiçeklerle karşıladı. Araçtan iner inmez alkış tufanı koparken Başkan Şerifoğulları'na çalışanlar tarafından çiçek taktim edildi ve ‘Büyük Başkan' tezahüratları yapıldı.

#4
Foto - İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!

Kendisini karşılayan çalışanlara seslenen Başkan Şahin Şerifoğulları, “31 Mart 2019 tarihinde hemşerilerimizin güçlü desteği ile çıkmış olduğumuz bu kutlu yürüyüşte öncelikle beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için sizlere minnettarım. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin altyapısından üstyapısına, kültüründen sanatına ve eğitimine kadar her alanda şehrimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar tüm mahallelerimize hizmetimizi ilmek ilmek, nakış nakış işlemek üzere yola çıktık. Burada birlikte hareket ettik ve her alanda daha güçlü, gelişmiş bir şehir inşa edebilme adına kurduğumuz hayalleri sizlere mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi ve şöyle devam etti:

#5
Foto - İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!

-Bu anlamda şehrimizin kronikleşmiş sorunlarını çözüp, şehrimizin altyapısını yeniliyoruz, meydanlar kazandırıyoruz, yeraltı otoparklar, fuar ve kongre merkezleri yapıyoruz. Göz bebeğimiz diye ifade ettiğimiz Harput'umuza hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

#6
Foto - İşçiler duyunca coştu! O belediyeden rekor zam!

'ÇALIŞANLARIMIZIN MAAŞ SEVİYESİNİ İYİ BİR NOKTAYA GETİRECEĞİZ' Başkan Şerifoğulları, “Bizim her hizmetimizde çalışanlarımızın alın teri ve emeği var. Bu emeğiniz karşılığında dün olduğunu gibi bugün de sizlerin alın terinin karşılığı verebilme adına sendikamızla toplu iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. 20 binden başlayıp 25 bine kadar olan iyileştirmelerle sizlere güzel bir toplu iş sözleşmesi yaptığımıza inanıyoruz. Bizler her zaman sizlerin alın terini ve emeğini önemsedik. Geçen yılda yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde iddia ediyorum Türkiye'deki belediyeler içerisinde en iyisiydi." ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde tamamladı: -Bu yılda ifade ettiği rakamlarla ve 6 ay sonra uygulayacağımız yüzde 10 refah payı ile ve bir yıllık enflasyon oranındaki zamla çalışanlarımızın maaş seviyesini iyi bir noktaya getireceğiz. Enflasyon noktasında ezilmemelerini, şehre hizmet noktasında daha bir aşkla, sevdayla çalışmanız noktasında güzel bir iş sözleşmesi imzaladık. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Bizim sizlerle daha çok yürüyecek yolumu var. Bu kutlu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Şehrimizi daha gelişmiş, kalkınmış, müreffeh yapmak adına belediyede çalışan her bir işçimiz, memurumuz, şirket elemanımızla gece gündüz demeden çalışacağız. Durmayacağız, uyumayacağız, bayram yapmayacağız. Bizler bu şehre sevdalıyız. Bizler bu şehre hizmet etmekle mükellefiz. Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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