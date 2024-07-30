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Aktüel
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İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

2024-07-30 10:12:56
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile lojistik kamyonunun çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

#1
Foto - İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, R.Ö. idaresindeki 38 P 0791 plakalı işçi servisi ile U.E. yönetimindeki 26 AFT 262 plakalı lojistik kamyonu çarpıştı.

#2
Foto - İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

Kazada sürücü R.Ö. ile birlikte işçi servisinde bulunan toplam 10 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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