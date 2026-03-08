  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Şerefsizler” çıkışı ortalığı karıştırdı! AK Partili Şamil Tayyar’dan Aliyev’e İran tepkisi Lapa lapa yağacak! Meteoroloji uyardı: 12 ilde kar alarmı Emekli Korgeneral Karakuş’tan İran savaşıyla ilgili dünyayı şoke eden Çin iddiası: 15 gün dayanın, ondan sonra... Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu! Dünyaca ünlü Alman gazetesi duyurdu! Bayern Münih Osimhen için kararını verdi Terziden cimri müşterilere gönderme... Bu terzide kefene cep dikiliyor! Aliyev “Şerefsizler” demişti! Azerbaycan’dan İran’a büyük darbe İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu Üretimde devler liginde yer alıyorlar! Aydın’da “kırmızı altın” mesaisi başladı Hangi ülkenin ne kadar petrolü var? İşte dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu
IHA Giriş Tarihi:

İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu

Ankara'da yaşayan 26 yaşındaki Başak Güvercin, babasının izinden giderek uzun yol tır şoförü oldu. Üniversite mezunu Güvercin, daha önce çalıştığı sektörlerin kendisine sıkıcı gelmesi üzerine hem gezip hem de para kazanabileceği bir meslek olarak tır şoförlüğünü tercih etti. 2 yıldır sebze ve meyve taşımacılığı yapan Güvercin, ayda ortalama 15 bin kilometre yol gittiğini, erkek egemen bir alanda çalışmanın kendisine özgüven kazandırdığını belirtti.

#1
Foto - İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu

Uzun yol tır şoförü olmasında babasının önemli bir rolü olduğunu belirten Başak Güvercin şunları söyledi:

#2
Foto - İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu

"Daha öncesinde satış sektöründe ve kendi alanımla ilgili sektörlerde çalıştım ama monoton bir hayat bana sıkıcı geldiğinden dolayı hem gezebileceğim hem para kazanabileceğim bir meslek grubu düşünürken aklıma babamın yolundan ilerleyip tır şoförü olmak geldi. 2 yıldır da uzun yol tır şoförüyüm. Sebze ve meyve ağırlıklı çalıştığım için genelde Akdeniz bölgesinde çalışıyorum. Güzergâhım ne tarafsa yükümü aldıktan sonra oraya doğru devam ediyorum. Sebze ve meyve sezonu biraz hızlı olduğundan dolayı ayda ortalama 15-16 bin kilometreye kadar yol yapıyorum. Bu mesafeler sezonun durumuna göre de değişkenlik gösterebiliyor. Bu işin iyi yanları farklı şehirler geziyorsunuz. Farklı kültürler, farklı insanlar tanıyorsunuz. Zor yanları ise evden uzaksınız. Acil bir durum olduğu zaman eve gidemiyoruz"

#3
Foto - İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu

Tır şoförlüğü mesleğinin kendisine olumlu yönden katkılar sağladığını aktaran Güvercin, "Mesleğin ilk yıllarında teslimat noktalarındaki yük boşaltma alanlarına yanaşamayacağımı düşünen abiler vardı. Ben bu ön yargıyı kırdım. Artık gittiğim noktalarda beni gördükleri zaman kendime ne kadar güveniyorsam onlar da bana o kadar güveniyor. Bu meslekte 2 yıl içerisinde kendime çok farklı şeyler kattım. Bu meslek, evden uzak kalmamı, tek başıma ayakta durabilmemi ve özgüvenimi güçlendirmemi sağladı" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu

Güvercin, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak sözleri şöyle tamamladı:

#5
Foto - İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu

“Bir kadının hayatının yarım kalması, bir toplumun vicdanının yaralı kalması demek. Kadınlarımız bir erkeğin himayesi altında kalmadığı sürece zorluk yaşamayacaktır. Toplum tarafından dışlanmayacaktır. Erkek egemen bir toplumda çalışan benim gibi ablalarım ve kardeşlerim de var. Erkek egemen bir toplumda çalışmak bence bir kadının güçlü olduğunu gösterir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı
Dünya

İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı

İran, terör devleti İsrail'in Tahran'da rafineriye saldırmasına karşılık Hayfa'daki rafineriyi hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı
Gündem

Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. "Hassas süre..
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Yanına haydut ABD'yi alarak İran'a saldıran terörist İsrail, Hizbullah tarafından füze ve İHA’larla vuruldu.
Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Gündem

Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Siyonist İsrail ordusunda IDF askerlik yapmış ve şu anda Türkiye’de olan çifte vatandaş Klodya Medina Halfon’un “özel koruma kalkanımız var”..
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Lübnan’ın güneyinde karadan sızma girişiminde bulunan İsrail güçleri, Hizbullah direnişiyle sarsıldı. Lübnan’ın Baalbek bölgesine sızmaya ça..
1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı
Gündem

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan’a kadar sadece rehberlik amacıyla yapı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23