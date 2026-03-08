İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu
Ankara'da yaşayan 26 yaşındaki Başak Güvercin, babasının izinden giderek uzun yol tır şoförü oldu. Üniversite mezunu Güvercin, daha önce çalıştığı sektörlerin kendisine sıkıcı gelmesi üzerine hem gezip hem de para kazanabileceği bir meslek olarak tır şoförlüğünü tercih etti. 2 yıldır sebze ve meyve taşımacılığı yapan Güvercin, ayda ortalama 15 bin kilometre yol gittiğini, erkek egemen bir alanda çalışmanın kendisine özgüven kazandırdığını belirtti.