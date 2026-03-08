Ramazan’da mest eden görüntü: Çamlıca camisi ve ay…
İstanbul’da kaydedilen küçülen şişkin ay, ramazan ayı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına yansıtılan Türk bayrağı ve mahyalar ile birlikte görüntülendi.
İstanbul’da kaydedilen küçülen şişkin ay, ramazan ayı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına yansıtılan Türk bayrağı ve mahyalar ile birlikte görüntülendi.
Dolunaydan sonra Ay'ın aydınlık kısmı küçülmeye başlar ve bu evreye küçülen şişkin ay denir. Küçülen şişken ayın İstanbul’un son dönemdeki en büyük simgelerinden Çamlıca Camii’nin minareleri arasında kaydedilen görüntüleri mest etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23