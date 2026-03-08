  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Ramazan’da mest eden görüntü: Çamlıca camisi ve ay…
Giriş Tarihi:

Ramazan’da mest eden görüntü: Çamlıca camisi ve ay…

İstanbul’da kaydedilen küçülen şişkin ay, ramazan ayı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına yansıtılan Türk bayrağı ve mahyalar ile birlikte görüntülendi.

#1
Foto - Ramazan’da mest eden görüntü: Çamlıca camisi ve ay…

Dolunaydan sonra Ay'ın aydınlık kısmı küçülmeye başlar ve bu evreye küçülen şişkin ay denir. Küçülen şişken ayın İstanbul’un son dönemdeki en büyük simgelerinden Çamlıca Camii’nin minareleri arasında kaydedilen görüntüleri mest etti.

#2
Foto - Ramazan’da mest eden görüntü: Çamlıca camisi ve ay…

#3
Foto - Ramazan’da mest eden görüntü: Çamlıca camisi ve ay…

#4
Foto - Ramazan’da mest eden görüntü: Çamlıca camisi ve ay…

#5
Foto - Ramazan’da mest eden görüntü: Çamlıca camisi ve ay…

#6
Foto - Ramazan’da mest eden görüntü: Çamlıca camisi ve ay…

Yorumlar

Vahap

Mübarek mührünü vurdu İstanbula. Yapandan emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun.
