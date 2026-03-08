Ünlü havayolu şirketinden uçuşlarda yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Ünlü havayolu şirketi, uçuş sırasında sessizlik kurallarını bir adım daha ileri taşıyor. Uçuş sırasında telefon veya tabletinden sesli içerik dinleyenler için yeni dönem başlıyor.
Her havayolu şirketinin ortak kuralları olsa da, bazıları bunlara eklemeler yapabiliyor. Ünlü havayolu şirketi United Airlines’in son katı kuralı ise, yolcuları en kritik noktalarından vuruyor.
United Airlines, uçak yolcularının seyahatleri sırasında daha sessiz ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gürültü kurallarını sertleştiriyor.
Havayolu şirketi, Taşıma Sözleşmesi'nde yaptığı değişiklikle, uçakta kulaklık kullanmadan müzik dinleyen, film izleyen veya sosyal medya içeriklerini takip eden yolcuları uçaktan atma ve hatta uçuş yasağı getirme yetkisini kendine tanıdı.
United Airlines'ın "Ulaşım Reddi" kuralına göre, havayolu şirketi belirli nedenlerle herhangi bir yolcunun seyahatini geçici veya kalıcı olarak reddetme veya yolcuyu uçağın herhangi bir noktasında çıkarma hakkına sahip.
Sözleşmenin güvenlik hükümlerine eklenen yeni madde, "ses veya video içeriği dinlerken kulaklık kullanmayan yolcuları" da bu kapsamda değerlendiriyor.
Şirket sözcüsü Josh Freed, "Müşterilerimizi ses içeriği dinlerken her zaman kulaklık kullanmaya teşvik ettik ve Wi-Fi kurallarımız da zaten kulaklık kullanılması gerektiğini hatırlatıyordu.
Taşıma sözleşmesine bu maddeyi ekleyerek durumu daha net bir şekilde ortaya koymanın zamanının geldiğini düşündük" ifade etti.
Diğer havayolu şirketleri de yolcuların uçuş sırasında kulaklık kullanmalarını teşvik eden politikalara sahip. Southwest Airlines, web sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular bölümünde kulaklık kullanımını zorunlu bir gereklilik olarak listeliyor. Frontier Airlines da bagaj politikasında kulaklık kullanımına ilişkin gerekliliklere yer veriyor.
Buna ek olarak United Airlines, kulaklık kullanımını yolcu sözleşmesine dahil ederek bu kuralın açıkça uygulanmasını sağlayan ilk havayolu şirketi gibi görünüyor.
Havayolu endüstrisi genelinde, uçuşlar sırasında yolcu aksaklıklarının arttığı, hatta bazen şiddet içeren olayların yaşandığı belirtiliyor.
Peki ya bu kuralın uygulanması nasıl olacak ve yolcuların uçuş deneyimleri nasıl etkilenecek? United Airlines'ın bu adımı, diğer havayolu şirketlerine de örnek olur mu?
