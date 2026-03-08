Erzurum'da sosyal belediyecilik: Ucuz su, ucuz ulaşım, ucuz gıda... Vatandaşın yüzünü güldürüyor
AK Parti’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, artan hayat pahalılığına karşı sosyal belediyecilik hamleleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin en ucuz su ve ulaşım tarifelerinden birini uygulayan belediye, Ertansa üzerinden hayata geçirdiği Halk Pazarı projesiyle fahiş fiyatlara karşı yeni bir model ortaya koydu. Kent genelinde 13 şubeye ulaşan Halk Pazarı mağazalarında temel gıda ürünleri piyasanın yüzde 20 ila yüzde 45 altında satılırken, proje hem vatandaşın bütçesini koruyor hem de piyasadaki fiyatları aşağı çekiyor. Yerel üreticiyi destekleyen ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayan uygulamanın önümüzdeki dönemde yeni şubelerle daha da büyütülmesi hedefleniyor.