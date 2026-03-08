Erzurum'da sosyal belediyecilik: Ucuz su, ucuz ulaşım, ucuz gıda... Vatandaşın yüzünü güldürüyor

Erzurum’un "Halk Pazarı" modeli, sınırları aşarak birçok il belediyesi için de ilham kaynağı oldu. Projenin ulusal çapta ilgi gördüğünü ifade eden Sekmen, şunları kaydetti: "İstanbul’dan İç Anadolu’ya, Ege’den Doğu Anadolu’ya kadar birçok vilayetimizden talep alıyoruz. Belediye başkanlarımız gelip projemizi yerinde inceliyor. Halk Pazarı, dar gelirli vatandaşımız için bir can damarıdır. Şehirde insan mutluysa, o şehir de huzurludur. Biz gönüllere yol yapmanın derdindeyiz."