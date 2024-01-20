2024-01-20 13:11:00 İran’la ilgili şok “Türkiye” iddiası! Şimdi herkes birbirine “Bu gerçekten doğru mu” diye soruyor! Bunu yaparlarsa tam bir felaket olur
Yusuf Kaplan, son olarak Pakistan’ı bombalamasıyla dikkatleri üzerine çeken İran’la ilgili şok bir iddiada bulundu. “İran’ın Türkiye’yi güneyden kuşatması, ardından Yemen’e kadar bütün Arabistan Yarımadası’na yerleştirilmesi, İran’ın Türkiye’ye musallat edilmesinin ön hazırlıklarıdır” uyarısını yapan Kaplan, Yeni Şafak’taki dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: