İran’ın İsrail ve ABD âşıkları ayarı Avrupa başkentinde yedi! Hristiyan kadın, balkona çıkıp Müslümanların bile yapamadığını yaptı
İranlı muhaliflerin Paris sokaklarında gerçekleştirdiği savaş destekçisi gösteri, bölge sakini bir kadının sert protestosuyla kesildi. Aşağıdaki grubun sevinç gösterilerini "kendi halkının bombalanmasını istemek" olarak yorumlayan kadının, güvenli liman Paris'ten savaş çığırtkanlığı yapanlara karşı duyduğu öfke kameralara yansıdı. Görüntülerde kadın, grubun eylemini insani ve ahlaki açıdan sert sözlerle eleştirdi.