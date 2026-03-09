  • İSTANBUL
İran’ın İsrail ve ABD âşıkları ayarı Avrupa başkentinde yedi! Hristiyan kadın, balkona çıkıp Müslümanların bile yapamadığını yaptı

İranlı muhaliflerin Paris sokaklarında gerçekleştirdiği savaş destekçisi gösteri, bölge sakini bir kadının sert protestosuyla kesildi. Aşağıdaki grubun sevinç gösterilerini "kendi halkının bombalanmasını istemek" olarak yorumlayan kadının, güvenli liman Paris'ten savaş çığırtkanlığı yapanlara karşı duyduğu öfke kameralara yansıdı. Görüntülerde kadın, grubun eylemini insani ve ahlaki açıdan sert sözlerle eleştirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup İranlı muhalifin düzenlediği kutlama, bir kadının balkondan gösterdiği sert tepkiyle kısa sürede gündem oldu. İsrail ve Şah dönemi İran bayrakları taşıyan grubun sokakta yaptığı kutlama sırasında yaşanan tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paris'in merkezinde bir araya gelen İranlı muhalifler, ellerinde İsrail bayrakları ve eski İran (Şah dönemi) bayraklarıyla sloganlar atarak kutlama yaptı. Görüntülerde grubun, İsrail'in İran'a yönelik hamlelerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikalarını destekleyen ifadeler kullandığı görülüyor.

Kutlamanın bir dükkanın önünde devam ettiği sırada çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken anlar yaşandı.

Kutlamaya beklenmedik tepki ise bir apartmanın balkonundan geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aşağıda bayrak sallayan gruba yüksek sesle tepki gösterdi.

Fransızca ve İngilizce ifadeler kullanan kadın, güvenli bir Avrupa şehrinde yaşarken kendi ülkelerinin bombalanmasını ya da bir savaş ihtimalini kutlamanın "ahlaki açıdan kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Videoya yansıyan görüntülerde kadın, protestoculara sert sözlerle seslenerek savaşın yıkıcı sonuçlarına dikkat çekti. Kadın, Paris'te güven içinde yaşayan kişilerin İran'daki olası saldırıları desteklemesini eleştirerek, "Siz burada güvendesiniz, peki ya oradakiler?" ifadelerini kullandı. Kadın ayrıca siyasi görüş farklılıklarının, bir ülkenin saldırıya uğramasını veya halkın zarar görmesini kutlamayı meşru kılamayacağını savundu.

Hayli öfkeli olduğu görülen kadın aile üyeleri tarafından içeriye zorlukla alınabildi. Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak geniş bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar kadının tepkisini "insani ve vicdani bir çıkış" olarak değerlendirirken, kutlama yapan grubu destekleyenler ise İran'daki mevcut yönetime duydukları karşıtlığın bu tavrı açıklayabileceğini savundu.

