İran’ın İsrail ve ABD âşıkları ayarı Avrupa başkentinde yedi! Hristiyan kadın, balkona çıkıp Müslümanların bile yapamadığını yaptı

Hayli öfkeli olduğu görülen kadın aile üyeleri tarafından içeriye zorlukla alınabildi. Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak geniş bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar kadının tepkisini "insani ve vicdani bir çıkış" olarak değerlendirirken, kutlama yapan grubu destekleyenler ise İran'daki mevcut yönetime duydukları karşıtlığın bu tavrı açıklayabileceğini savundu.