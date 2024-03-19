  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evine şeker, pirinç, süt alacaklar dikkat! Büyük indirim başladı! Poşetini alan BİM’e koşacak

Muğla’da kilolarca uyuşturucuyla yakalandı: Savunması jandarmayı güldürdü! Hadi git işine be adam

İşte müjde gibi müjde! En düşük emekli maaşı artıyor: 17.002 liraya tamamlanacak

CHP’nin kalesinde herkesi şok eden son seçim anketi! O ilden AK Parti birinci çıkıyor

İran’dan Türkiye’ye karşı çok büyük alçaklık! MİT Başkanı, ‘şakkk’ diye önlerine koymuş ama oralı bile olmamışlar

Türkiye’de yetişiyor, Japonlar ve Çinliler avuç avuç yiyor! Bundan bir ısırık alan, biiznillah faydasını görüyor! Resmen vitamin fabrikası

Türkiye’nin her yerinden Sivas’ın o köyüne akın başladı! Yana yakıla arıyorlar! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Havalara uçuran gelişmeyi “Emeklilere yıllık 30 bin TL ekstradan para vereceğiz” diyerek duyurdu! Marketlerde kullanılabilecek

Ahmet Hakan, “Bahçeli o konuda AK Partililerin bile yapamadığını yaptı” diyerek duyurdu! Devlet Bey herkesi çok fena ters köşeye yatırdı

Ünlü cips markasının cipsleri marketlerden apar topar toplatılıyor! “Sakın tüketmeyin” uyarısı yaptılar
Medya
4
İran’dan Türkiye’ye karşı çok büyük alçaklık! MİT Başkanı, ‘şakkk’ diye önlerine koymuş ama oralı bile olmamışlar

2024-03-19 15:36:57
İran’dan Türkiye’ye karşı çok büyük alçaklık! MİT Başkanı, ‘şakkk’ diye önlerine koymuş ama oralı bile olmamışlar

Abdullah Karakuş, PKK ile mücadelede Türkiye’ye destek verme konusunda ayak direten İran’la ilgili şok bir iddiada bulundu. “Geçtiğimiz günlerde İranlı yetkililer Türkiye’ye gelmişti. İkili görüşmelerde İranlı yetkililer ‘Bizde PKK yok. Nerede hani söyleyin’ diyormuş. MİT Başkanı İbrahim Kalın ise isim isim, konum konum PKK’lıları İranlı yetkililerle paylaşmış. Ama İranlılar hâlâ ‘bizde yok’ mesajları vermiş” bilgisini paylaşan Karakuş, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - İran’dan Türkiye’ye karşı çok büyük alçaklık! MİT Başkanı, ‘şakkk’ diye önlerine koymuş ama oralı bile olmamışlar

“ABD ile yeni bir dönem başladı. Irak ile PKK’ya yönelik kararlar alındı. Kalkınma Yolu Projesi de Irak ile Türkiye ilişkilerinde kazan kazan dönemini başlatacak gibi. Türkiye bölgemizdeki PKK’yı özellikle sınır dışında bitirmek için adım üstüne adım atıyor. Peki ya İran ne olacak?

#2
Foto - İran’dan Türkiye’ye karşı çok büyük alçaklık! MİT Başkanı, ‘şakkk’ diye önlerine koymuş ama oralı bile olmamışlar

Şimdi sıra İran’ın PKK ile mücadelede Türkiye’ye destek vermesinde mi? Ama İran PKK konusunda pek oralı olmuyor gibi. PKK’ya Suriye ve Irak’ta drone verenin İran olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde İranlı yetkililer Türkiye’ye gelmişti.

#3
Foto - İran’dan Türkiye’ye karşı çok büyük alçaklık! MİT Başkanı, ‘şakkk’ diye önlerine koymuş ama oralı bile olmamışlar

İkili görüşmelerde İranlı yetkililer “Bizde PKK yok. Nerede hani söyleyin” diyormuş. MİT Başkanı İbrahim Kalın ise isim isim, konum konum PKK’lıları İranlı yetkililerle paylaşmış. Ama İranlılar hâlâ “bizde yok” mesajları vermiş. (…)”

İranlılar Türkiye'ye bunu yaptırdı! 350 bin nüfuslu ilçe için sürpriz karar
Ekonomi

İranlılar Türkiye'ye bunu yaptırdı! 350 bin nüfuslu ilçe için sürpriz karar

İranlı turistlerin akın akın geldiği Van'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 350 bin nüfuslu ilçeye 6 otel yapılacak.
İşte Ekrem İBB’yi bu hale getirdi! Seçim standının başında bakın kim duruyor
Siyaset

İşte Ekrem İBB’yi bu hale getirdi! Seçim standının başında bakın kim duruyor

CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, kamuya hizmet için belediyeden maaş alan personeli kendi seçim çalışmaları için sahaya sürdü!....
Volkswagen'de yazılım krizi
Teknoloji

Volkswagen'de yazılım krizi

Volkswagen Grubu'nun bünyesindeki markalar, infotainment sistemlerinde yaşanan yazılım sıkıntılarıyla karşılaştı.
Murat Kurum'dan Ekrem'in algı uzmanına cevap: O bizim muhatapımız değil işine baksın
Gündem

Murat Kurum'dan Ekrem'in algı uzmanına cevap: O bizim muhatapımız değil işine baksın

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığını provokasyonu yürüten Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat..
CHP'li yöneticiler gözaltına alındı!
Siyaset

CHP'li yöneticiler gözaltına alındı!

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve diğer 3 ilçe yöneticisi, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla göz..
CHP'nin kalesi düşmek üzere! Son ankette AK Parti'nin adayı 2 puan öne geçti

CHP'nin kalesi düşmek üzere! Son ankette AK Parti'nin adayı 2 puan öne geçti
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23