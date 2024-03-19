İran’dan Türkiye’ye karşı çok büyük alçaklık! MİT Başkanı, ‘şakkk’ diye önlerine koymuş ama oralı bile olmamışlar

“ABD ile yeni bir dönem başladı. Irak ile PKK’ya yönelik kararlar alındı. Kalkınma Yolu Projesi de Irak ile Türkiye ilişkilerinde kazan kazan dönemini başlatacak gibi. Türkiye bölgemizdeki PKK’yı özellikle sınır dışında bitirmek için adım üstüne adım atıyor. Peki ya İran ne olacak?