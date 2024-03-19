2024-03-19 15:36:57 İran’dan Türkiye’ye karşı çok büyük alçaklık! MİT Başkanı, ‘şakkk’ diye önlerine koymuş ama oralı bile olmamışlar
Abdullah Karakuş, PKK ile mücadelede Türkiye’ye destek verme konusunda ayak direten İran’la ilgili şok bir iddiada bulundu. “Geçtiğimiz günlerde İranlı yetkililer Türkiye’ye gelmişti. İkili görüşmelerde İranlı yetkililer ‘Bizde PKK yok. Nerede hani söyleyin’ diyormuş. MİT Başkanı İbrahim Kalın ise isim isim, konum konum PKK’lıları İranlı yetkililerle paylaşmış. Ama İranlılar hâlâ ‘bizde yok’ mesajları vermiş” bilgisini paylaşan Karakuş, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: