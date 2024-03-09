İran’dan Türkiye’ye büyük tuzak! “Tehdit altındayız! Anlatayım da yiyin kafayı” diyerek şok gerçeği açıkladı

Bir de zihnî işgal durumu var, ki, bu durum geleceğimiz adına çok ürpertiyor beni. Tıpkı Birinci Medeniyet Krizi öncesinde olduğu gibi, Selçuklu medreselerini dönüştürme, böylelikle İslâm’ın zihin haritasını yani Ehl-i Sünnet omurgasını altüst etme süreci iki asırdır uygulanıyor oryantalistler tarafından! İki asırdır İslâm medeniyeti, tarihi, kültürü ve sanatıyla ilgili akademik çalışmaların kahir ekseriyeti Şiîlere ait, ne yazık ki. Ehl-i Sünnet dünya çok büyük darbe yedi Batı emperyalizminden. Şimdi de İran’dan Fars emperyalizmi ve Şiî yayılmacılığından yiyecek bu büyük darbeyi. Irak hızla Şiîleştiriliyor. Suriye hızla Şiîleştiriliyor. Filistin hızla Şiîleştiriliyor. Lübnan, Yemen çoktan Şiîleştirildi. Suriye’de de, Irak’ta da halkın kahir ekseriyeti Sünnîdir. Sadece Suriye’nin nasıl hızla Şiîleştirildiğini anlatayım yiyin kafayı. (…)”