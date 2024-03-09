2024-03-09 13:45:45 İran’dan Türkiye’ye büyük tuzak! “Tehdit altındayız! Anlatayım da yiyin kafayı” diyerek şok gerçeği açıkladı
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve bölgesel güç dinamiklerinde İran'ın artan etkisi, uluslararası ilişkiler ve bölgesel politikalar açısından dikkat çekici bir konu haline geldi. Gazze'de yaşanan trajik olaylar ve İran'ın bölgedeki faaliyetleri, bölgesel güvenlik ve dengeler üzerinde de önemli etkiler oluşturmaya başladı. İran'ın, bölge ülkelerine ve Türkiye'ye karşı takındığı tutum ve stratejilerin, bölgesel politikalarda yeni bir dönemin habercisi olabileceğine işaret eden Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan ise İran’a çok ağır sözlerle yüklendi. Kaplan, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: