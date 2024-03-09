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Medya
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İran’dan Türkiye’ye büyük tuzak! "Tehdit altındayız! Anlatayım da yiyin kafayı" diyerek şok gerçeği açıkladı

2024-03-09 13:45:45
İran’dan Türkiye’ye büyük tuzak! “Tehdit altındayız! Anlatayım da yiyin kafayı” diyerek şok gerçeği açıkladı

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve bölgesel güç dinamiklerinde İran'ın artan etkisi, uluslararası ilişkiler ve bölgesel politikalar açısından dikkat çekici bir konu haline geldi. Gazze'de yaşanan trajik olaylar ve İran'ın bölgedeki faaliyetleri, bölgesel güvenlik ve dengeler üzerinde de önemli etkiler oluşturmaya başladı. İran'ın, bölge ülkelerine ve Türkiye'ye karşı takındığı tutum ve stratejilerin, bölgesel politikalarda yeni bir dönemin habercisi olabileceğine işaret eden Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan ise İran’a çok ağır sözlerle yüklendi. Kaplan, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - İran’dan Türkiye’ye büyük tuzak! "Tehdit altındayız! Anlatayım da yiyin kafayı" diyerek şok gerçeği açıkladı

“Gazze’de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanıyor: Üç nesil aynı anda yok ediliyor. Sadece dünya değil, olmayan İslâm dünyası da seyrediyor! İRAN RACON KESİYOR HERKESE! Gazze soykırımında günyüzüne çıkan ürpertici bir hâdise var: İran’da Şiî devlet kurulduktan bu yana İran’ın İslâm dünyasının kalbinde, merkez coğrafyasında istediği gibi cirit atması, istediği yeri işgal etmesi, istediği yeri bombalaması, istediği yeri ateşe vermesi, iç savaşa sürüklemesi çok doğal bir hâdiseymiş gibi iyice rutinleşti. İran, racon kesiyor bölgede herkese: Batılılara da, Türkiye’ye de, Arap dünyasındaki ülkelerin hepsine de! İnanılır gibi değil gerçekten! Hani “haydut devlet”ti İran? Hani vurulup yok edilecekti?

#2
Foto - İran’dan Türkiye’ye büyük tuzak! "Tehdit altındayız! Anlatayım da yiyin kafayı" diyerek şok gerçeği açıkladı

Aksine İran hem hedef tahtasına yatırılarak mağdur konuma sürükleniyor hem de mazlumların imdadına koştuğu izlenimi oluşturarak mağdurların hâmisi rolünü çok güzel oynuyor! (…) Gazze soykırımı ve katliamını bölgede hâkimiyet tesis etmekte tepe tepe kullanıyor İran. Eğer İran durdurulamazsa, başımız çok ağrıyacak. Bölgeyi İran dizayn ediyor. İran’ın çıkarları doğrultusunda yeniden çiziliyor bölgenin kültürel ve entelektüel haritaları. 1400 yıllık birikimi yerle bir edecek, tehlikeli bir Fars emperyalizmi ve Şiî yayılmacılığı hadisesiyle İslâm’ın zihnî ve akîdevî sınırları tanınamaz hâle geliyor. İki Şiî hilâli projesi, İran’ın Sünnî dünyanın da kaderini belirleyecek bir konuma yükseltmesini sağlayacak şekilde hızla uygulanıyor. Türkiye, tehdit altında! İslâm dünyası tehdit altında! Mekke ve Medine tehdit altında. Fiilî durum bu.

#3
Foto - İran’dan Türkiye’ye büyük tuzak! "Tehdit altındayız! Anlatayım da yiyin kafayı" diyerek şok gerçeği açıkladı

Bir de zihnî işgal durumu var, ki, bu durum geleceğimiz adına çok ürpertiyor beni. Tıpkı Birinci Medeniyet Krizi öncesinde olduğu gibi, Selçuklu medreselerini dönüştürme, böylelikle İslâm’ın zihin haritasını yani Ehl-i Sünnet omurgasını altüst etme süreci iki asırdır uygulanıyor oryantalistler tarafından! İki asırdır İslâm medeniyeti, tarihi, kültürü ve sanatıyla ilgili akademik çalışmaların kahir ekseriyeti Şiîlere ait, ne yazık ki. Ehl-i Sünnet dünya çok büyük darbe yedi Batı emperyalizminden. Şimdi de İran’dan Fars emperyalizmi ve Şiî yayılmacılığından yiyecek bu büyük darbeyi. Irak hızla Şiîleştiriliyor. Suriye hızla Şiîleştiriliyor. Filistin hızla Şiîleştiriliyor. Lübnan, Yemen çoktan Şiîleştirildi. Suriye’de de, Irak’ta da halkın kahir ekseriyeti Sünnîdir. Sadece Suriye’nin nasıl hızla Şiîleştirildiğini anlatayım yiyin kafayı. (…)”

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