2021-11-07 08:30:59 İran'dan sınırda Türkiye'ye karşı skandal oyun! Türk askeri...
Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, İran’ın Afgan göçmenleri ateş ederek Türkiye sınırına ittiğini, hatta, sınırı geçerken de “Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin” dediklerini anlattı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri Türkiye-İran sınırında düzensiz göçmenlere karşı alınan tedbirleri yerinde gördü. Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Geri Gönderme Merkezlerindeki göçmenlerle de görüştüklerini belirterek, izlenimlerini şöyle anlattı: Gittiğimiz yer düzensiz göçmenler, kaçakçılar ve son yıllarda teröristler için en kritik yer. Sınırın en ücra noktasına kadar gittik. 3 bin 500 rakıma kadar çıktık. Devlet sınır duvarları, yol inşa ediyor. Yapılacak yol 1.000 kilometreye yakın bir alan olacak.