İran'dan sınırda Türkiye'ye karşı skandal oyun! Türk askeri...

CAYDIRICI CEZA GELMELİ- Taliban rejiminin yönetimi ele almasından sonra, sanki Türkiye’ye daha çok kaçak göçmen giriyormuş gibi bir algı var ama bu doğru değil. Çünkü 2020 yılında alınan tedbirlerle 500 bin kişinin Türkiye’ye girişi önlenirken 2021 yılında 250 bin kişiye engel olunmuş. Türkiye’de 2018’de 260 bin, 2019’da 450 bin, 2020’de 100 bin, 2021’de ise 70 bin düzensiz göçmen yakalanmış. Oradaki birimlerin, ilgililerin, STK ve farklı temaslarımız oldu. Sebep şu: Sayı düştü, önlemler arttı. Bu iş daha iyi yönetiliyor. İnsanlar artık bu yolculuğa çıkmak istemiyor. Kaçakçılar işler azalınca eski görüntüleri yayınlayıp "Bu iş devam ediyor" algısı oluşturmaya çalışıyor. Sosyal medyada dolaşan görüntülerin bir kısmı İran’da, bir kısmı da dört sene önceki görüntüler. Geri Gönderme Merkezindeki göçmenlerle de görüştük. Nasıl geldiklerini sorduk. Organizatörler tarafından Afganistan’da el broşürleri dağıtılıp ‘Türkiye kaçak göçmen alıyor. İran’dan geçiş var, Avrupa’ya geçiş var’ deniyormuş. Kaçak geçiş rakamları yıldan yıla düşüyor, ama algı yükseliyor. Organizatörlere verilen cezaların artırılması lazım. Şu anda, 3 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Birçoğu alt sınırdan ceza alıp çıkıyor. Güvenlik birimleri de bu cezaların artırılması görüşünde. Biz de komisyon olarak bunu önereceğiz.