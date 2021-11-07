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İran'dan sınırda Türkiye'ye karşı skandal oyun! Türk askeri...

2021-11-07 08:30:59
İran'dan sınırda Türkiye'ye karşı skandal oyun! Türk askeri...

Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, İran’ın Afgan göçmenleri ateş ederek Türkiye sınırına ittiğini, hatta, sınırı geçerken de “Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin” dediklerini anlattı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri Türkiye-İran sınırında düzensiz göçmenlere karşı alınan tedbirleri yerinde gördü. Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Geri Gönderme Merkezlerindeki göçmenlerle de görüştüklerini belirterek, izlenimlerini şöyle anlattı: Gittiğimiz yer düzensiz göçmenler, kaçakçılar ve son yıllarda teröristler için en kritik yer. Sınırın en ücra noktasına kadar gittik. 3 bin 500 rakıma kadar çıktık. Devlet sınır duvarları, yol inşa ediyor. Yapılacak yol 1.000 kilometreye yakın bir alan olacak.

#1
Foto - Sınır duvarları, aydınlatma sistemleri, optik sistemler, sensör, gece görüşleri, haberleşme kuleleri yapılıyor. Sınırın tamamı fiziki ve teknolojik olarak kontrol altına alınıyor. Bizim gittiğimiz bölge sınırın en önemli 65 kilometrelik bölümüydü. Buraya duvar örülme imkânı olmadığı için 4 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde hendekler kazılıyor. Şu ana kadar 182 kilometrelik hendek kazılmış. Kaçakçılar, teröristler duvarın yapılmasını istemiyor. Hatta İran bile istemiyor bu duvarı. İran taciz atışı yapıyor. Bu yüzden güvenliğin sağlanması için oraya Özel Harekâtçılar gönderilmiş. Duvar düzensiz göçe engel olacak. Ama bu duvar en çok terörist geçişlere ve kaçakçılara, uyuşturucu kaçakçılığına ciddi bir bariyer oluşturacak.

Sınır duvarları, aydınlatma sistemleri, optik sistemler, sensör, gece görüşleri, haberleşme kuleleri yapılıyor. Sınırın tamamı fiziki ve teknolojik olarak kontrol altına alınıyor. Bizim gittiğimiz bölge sınırın en önemli 65 kilometrelik bölümüydü. Buraya duvar örülme imkânı olmadığı için 4 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde hendekler kazılıyor. Şu ana kadar 182 kilometrelik hendek kazılmış. Kaçakçılar, teröristler duvarın yapılmasını istemiyor. Hatta İran bile istemiyor bu duvarı. İran taciz atışı yapıyor. Bu yüzden güvenliğin sağlanması için oraya Özel Harekâtçılar gönderilmiş. Duvar düzensiz göçe engel olacak. Ama bu duvar en çok terörist geçişlere ve kaçakçılara, uyuşturucu kaçakçılığına ciddi bir bariyer oluşturacak.

#2
Foto - CAYDIRICI CEZA GELMELİ- Taliban rejiminin yönetimi ele almasından sonra, sanki Türkiye’ye daha çok kaçak göçmen giriyormuş gibi bir algı var ama bu doğru değil. Çünkü 2020 yılında alınan tedbirlerle 500 bin kişinin Türkiye’ye girişi önlenirken 2021 yılında 250 bin kişiye engel olunmuş. Türkiye’de 2018’de 260 bin, 2019’da 450 bin, 2020’de 100 bin, 2021’de ise 70 bin düzensiz göçmen yakalanmış. Oradaki birimlerin, ilgililerin, STK ve farklı temaslarımız oldu. Sebep şu: Sayı düştü, önlemler arttı. Bu iş daha iyi yönetiliyor. İnsanlar artık bu yolculuğa çıkmak istemiyor. Kaçakçılar işler azalınca eski görüntüleri yayınlayıp

CAYDIRICI CEZA GELMELİ- Taliban rejiminin yönetimi ele almasından sonra, sanki Türkiye’ye daha çok kaçak göçmen giriyormuş gibi bir algı var ama bu doğru değil. Çünkü 2020 yılında alınan tedbirlerle 500 bin kişinin Türkiye’ye girişi önlenirken 2021 yılında 250 bin kişiye engel olunmuş. Türkiye’de 2018’de 260 bin, 2019’da 450 bin, 2020’de 100 bin, 2021’de ise 70 bin düzensiz göçmen yakalanmış. Oradaki birimlerin, ilgililerin, STK ve farklı temaslarımız oldu. Sebep şu: Sayı düştü, önlemler arttı. Bu iş daha iyi yönetiliyor. İnsanlar artık bu yolculuğa çıkmak istemiyor. Kaçakçılar işler azalınca eski görüntüleri yayınlayıp "Bu iş devam ediyor" algısı oluşturmaya çalışıyor. Sosyal medyada dolaşan görüntülerin bir kısmı İran’da, bir kısmı da dört sene önceki görüntüler. Geri Gönderme Merkezindeki göçmenlerle de görüştük. Nasıl geldiklerini sorduk. Organizatörler tarafından Afganistan’da el broşürleri dağıtılıp ‘Türkiye kaçak göçmen alıyor. İran’dan geçiş var, Avrupa’ya geçiş var’ deniyormuş. Kaçak geçiş rakamları yıldan yıla düşüyor, ama algı yükseliyor. Organizatörlere verilen cezaların artırılması lazım. Şu anda, 3 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Birçoğu alt sınırdan ceza alıp çıkıyor. Güvenlik birimleri de bu cezaların artırılması görüşünde. Biz de komisyon olarak bunu önereceğiz.

#3
Foto - AVRUPA’NIN KARA LEKESİ- Göçmen konusu Türkiye’nin değil, dünyanın problemi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturduk. Eğer oluşturmasaydık iki milyona yakın insan hareket hâlinde olacaktı. Dünya bunu fark etmeli. AB sınır koruma ajansı Frontex’i tarih, Avrupa’nın kara lekesi olarak yazacak. Akdeniz’de insanların ölümüne sebep oluyorlar. Dünyanın en büyük mezarlığı, kim ne derse desin Akdeniz’dir. Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, Türkiye’nin Taliban rejimi ile bir teması bulunmadığı için Afgan göçmenleri geri göndermenin kolay olmadığını ifade ederek “İran, göçmenleri ateş ederek bizim sınıra itiyormuş. Hatta, sınırı geçerken de ‘Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin’ diyorlarmış. Bir tanesi 52 günde gelmiş. Eşi ve çocukları var. Taliban’dan kaçmış. Orada polismiş. ‘Geri gönderirseniz beni yaşatmazlar’ diyor. 10 bin doları buluyor verdikleri para” dedi. (Türkiye)

AVRUPA’NIN KARA LEKESİ- Göçmen konusu Türkiye’nin değil, dünyanın problemi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturduk. Eğer oluşturmasaydık iki milyona yakın insan hareket hâlinde olacaktı. Dünya bunu fark etmeli. AB sınır koruma ajansı Frontex’i tarih, Avrupa’nın kara lekesi olarak yazacak. Akdeniz’de insanların ölümüne sebep oluyorlar. Dünyanın en büyük mezarlığı, kim ne derse desin Akdeniz’dir. Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, Türkiye’nin Taliban rejimi ile bir teması bulunmadığı için Afgan göçmenleri geri göndermenin kolay olmadığını ifade ederek “İran, göçmenleri ateş ederek bizim sınıra itiyormuş. Hatta, sınırı geçerken de ‘Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin’ diyorlarmış. Bir tanesi 52 günde gelmiş. Eşi ve çocukları var. Taliban’dan kaçmış. Orada polismiş. ‘Geri gönderirseniz beni yaşatmazlar’ diyor. 10 bin doları buluyor verdikleri para” dedi. (Türkiye)

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