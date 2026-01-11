İran’dan sert adım: “Allah düşmanı” suçlamasıyla idam edilecekler
İran yönetimi, rejim karşıtı protestolara katılanlara yönelik sert bir açıklama yaptı.
İran yönetimi, rejim karşıtı protestolara katılanlara yönelik sert bir açıklama yaptı.
Yetkililer, protestocuların ve destekçilerinin “Allah düşmanı” ilan edileceğini duyurdu.
Bu suçlama, İran hukukunda en ağır suçlar arasında yer alıyor. Söz konusu suçun idam cezası öngördüğü belirtildi.
Açıklama, ülkede devam eden protestoların ardından geldi. İnsan hakları örgütleri karara tepki gösterdi.
Uluslararası kamuoyu, İran’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Uzmanlar, bu adımın protestoları bastırmayı amaçladığını ifade ediyor.
İran yönetimi ise güvenlik gerekçesini öne sürüyor. Gerginliğin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23