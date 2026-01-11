  • İSTANBUL
İran’dan sert adım: "Allah düşmanı" suçlamasıyla idam edilecekler
Giriş Tarihi:

İran yönetimi, rejim karşıtı protestolara yönelik sert bir açıklama yaptı.

İran yönetimi, rejim karşıtı protestolara katılanlara yönelik sert bir açıklama yaptı.

1
#1
Yetkililer, protestocuların ve destekçilerinin "Allah düşmanı" ilan edileceğini duyurdu.

Yetkililer, protestocuların ve destekçilerinin “Allah düşmanı” ilan edileceğini duyurdu.

#2
Foto - İran’dan sert adım: "Allah düşmanı" suçlamasıyla idam edilecekler

Bu suçlama, İran hukukunda en ağır suçlar arasında yer alıyor. Söz konusu suçun idam cezası öngördüğü belirtildi.

#3
Açıklama, ülkede devam eden protestoların ardından geldi. İnsan hakları örgütleri karara tepki gösterdi.

Açıklama, ülkede devam eden protestoların ardından geldi. İnsan hakları örgütleri karara tepki gösterdi.

#4
Foto - İran’dan sert adım: "Allah düşmanı" suçlamasıyla idam edilecekler

Uluslararası kamuoyu, İran’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Uzmanlar, bu adımın protestoları bastırmayı amaçladığını ifade ediyor.

#5
Foto - İran’dan sert adım: "Allah düşmanı" suçlamasıyla idam edilecekler

İran yönetimi ise güvenlik gerekçesini öne sürüyor. Gerginliğin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Metin

Bu insan hakları örgütü niye İsraile birşey yapamıyor.?

Murat

İran’ı sevmesemde ayaklananların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Abd ye İsrail’e ve Allah düşmanlıpına bilinçli hizmet ediyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
