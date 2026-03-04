  • İSTANBUL
Listede bir Türk takımı var! Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Listede bir Türk takımı var! Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu

Sports Illustrated, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü listeledi. Türkiye'den bu listeye tek bir takım girdi. İşte sıralama....

#1
1. Real Madrid

1. Real Madrid

#2
2. FC Barcelona

2. FC Barcelona

#3
3. Manchester United

3. Manchester United

#4
4. Liverpool

4. Liverpool

#5
5. Bayern Münih

5. Bayern Münih

#6
6. Juventus

6. Juventus

#7
7. Manchester City

7. Manchester City

#8
8. AC Milan

8. AC Milan

#9
9. Chelsea

9. Chelsea

#10
10. PSG

10. PSG

#11
11. Arsenal

11. Arsenal

#12
12. Inter

12. Inter

#13
13. Borussia Dortmund

13. Borussia Dortmund

#14
14. Ajax

14. Ajax

#15
15. Atletico Madrid

15. Atletico Madrid

#16
16. Tottenham

16. Tottenham

#17
17. Roma

17. Roma

#18
18. Benfica

18. Benfica

#19
19. Napoli

19. Napoli

#20
20. Boca Juniors

20. Boca Juniors

#21
21. River Plate

21. River Plate

#22
22. Celtic

22. Celtic

#23
23. Galatasaray

23. Galatasaray

#24
24. Porto

24. Porto

#25
25. Rangers

25. Rangers

