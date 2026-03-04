Listede bir Türk takımı var! Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu
Sports Illustrated, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü listeledi. Türkiye’den bu listeye tek bir takım girdi. İşte sıralama....
Sports Illustrated, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü listeledi. Türkiye’den bu listeye tek bir takım girdi. İşte sıralama....
1. Real Madrid
2. FC Barcelona
3. Manchester United
4. Liverpool
5. Bayern Münih
6. Juventus
7. Manchester City
8. AC Milan
9. Chelsea
10. PSG
11. Arsenal
12. Inter
13. Borussia Dortmund
14. Ajax
15. Atletico Madrid
16. Tottenham
17. Roma
18. Benfica
19. Napoli
20. Boca Juniors
21. River Plate
22. Celtic
23. Galatasaray
24. Porto
25. Rangers
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23