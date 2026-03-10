İran’dan bomba iddia! ‘Netanyahu öldü ya da yaralandı’

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMADI// Haberde, Netanyahu’ya ilişkin ortaya atılan iddiaları destekleyen bazı gelişmelere dikkat çekildi. Buna göre Netanyahu’nun kişisel kanalında yayımlanan son videonun üzerinden yaklaşık üç gün, son fotoğrafların paylaşılmasının üzerinden ise yaklaşık dört gün geçtiği, bu sürede kendisine atfedilen açıklamaların yalnızca yazılı metinler şeklinde yayımlandığı belirtildi. Kişisel hesaplarından daha önce neredeyse her gün, bazen günde birden fazla video paylaşımı yapıldığına dikkat çekildi.