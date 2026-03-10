İran’dan bomba iddia! ‘Netanyahu öldü ya da yaralandı’
İran Tasnim Haber Ajansı, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran saldırıları sırasında ölmüş ya da yaralanmış olabileceğini öne sürdü.
İran Tasnim Haber Ajansı, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran saldırıları sırasında ölmüş ya da yaralanmış olabileceğini öne sürdü.
Amerika-İsrail saldırıları sonrası özellikle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’i füzelerle vuran İran’ın Gazze Kasabı Netanyahu’yu öldürmüş olabileceği iddia edildi...
İran Tasnim Haber Ajansı’nın ibranice servisinin servis ettiği haberde soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran’ın füze saldırılarında yaralandığı, hatta ölmüş bile olabileceğini iddia edildi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMADI// Haberde, Netanyahu’ya ilişkin ortaya atılan iddiaları destekleyen bazı gelişmelere dikkat çekildi. Buna göre Netanyahu’nun kişisel kanalında yayımlanan son videonun üzerinden yaklaşık üç gün, son fotoğrafların paylaşılmasının üzerinden ise yaklaşık dört gün geçtiği, bu sürede kendisine atfedilen açıklamaların yalnızca yazılı metinler şeklinde yayımlandığı belirtildi. Kişisel hesaplarından daha önce neredeyse her gün, bazen günde birden fazla video paylaşımı yapıldığına dikkat çekildi.
BUGÜNKÜ KRİTİK ZİYARET DE İPTAL// Ayrıca bazı İran kaynaklarında 8 Mart’ta Netanyahu’nun konutu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığına dair haberlerin yer aldığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’in bugün yapılması planlanan İsrail ziyaretinin gerekçe gösterilmeden iptal edilmesinin de bu durumla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.
Öte yandan Elysee Sarayı’nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Netanyahu arasında gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmesine ilişkin yalnızca yazılı metni paylaşması ve görüşmenin tarihine yer vermemesi de dikkat çeken unsurlar arasında gösterildi.
Söz konusu iddialara İsrail’den bir yalanlama gelmedi. Ancak Yahudi basını Tasnim’in haberini yalanlar silsilesi olarak verip, Netanyahu’nun yaşadığını ileri sürdü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23