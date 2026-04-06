İran'daki saldırılar sonrası kimyası bozulan Trump'ın iyice şirazesi kaydı!
İran'a karşı yaptığı saldırılar sonrası bozguna uğradıkça uğrayan Sarı Şeytan Trump iyiden iyiye dengeyi şaşırdı...
İran'a karşı yaptığı saldırılar sonrası bozguna uğradıkça uğrayan Sarı Şeytan Trump iyiden iyiye dengeyi şaşırdı...
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’dan 2021’de çekilme sırasında geride bırakılan yaklaşık 7 milyar dolarlık askeri ekipmanın Taliban tarafından iade edilmesini yeniden gündeme getirdi. Trump daha önce de bu talebi dile getirirken, Taliban ekipmanları geri vermeyi reddediyor. Konu, ABD’nin çekilme sürecine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’dan çekilme sürecinde geride bırakılan milyarlarca dolarlık askeri ekipmanın iadesi için Taliban’a yeniden çağrıda bulundu. Trump, söz konusu ekipmanın ABD’ye geri verilmesi gerektiğini vurguladı.
ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2021’deki çekilme sırasında yaklaşık 7 milyar dolar değerinde askeri ekipman Afganistan’da kaldı. Bu ekipmanlar Taliban tarafından ele geçirilirken, araçlar, silahlar ve gelişmiş askeri sistemler de bu kapsamda yer aldı.
Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’nin Afganistan’a sağlayacağı mali yardımların, bu ekipmanların iadesine bağlanabileceğini ifade etmişti. Bu yaklaşım, Washington’ın Taliban üzerindeki baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Taliban yönetimi ise bugüne kadar bu talebi reddetti. Örgüt, söz konusu askeri ekipmanların ülkenin güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor. Uzmanlar, ABD yapımı silahların Taliban’ın askeri kapasitesini artırdığını ve bu ekipmanların başka grupların eline geçme riskinin küresel güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirtiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23