“İran’da yaşanan Türkiye’de de olabilir”

Reisi'yi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi, helikopterdeki bulunan herkesin hayatının kaybetmesine küresel ve bölgesel tedirginliğin üst seviyeye tırmanmasına yol açmıştır. Cumhurbaşkanı'na ve diğer siyasi ve devlet insanlarına Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. İlk açıklamalardan anlaşılan helikopterin dağlık arazide kaza yaptığı yönündedir. Kaza mıdır, yoksa sabotaj mıdır? Bilemem. İç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması ve üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur.