2024-05-21 12:22:18 “İran’da yaşanan Türkiye’de de olabilir”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.
Evlilik kredisi ödemeleri bugün başlıyor! 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL kredi desteği
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.
Devlet Bahçeli, buradaki konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin gündeminde, İsrail'in Gazze saldırıları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü ve Ankara Emniyeti'ndeki kumpas iddiaları vardı.
İran'da yaşana helikopter kazasını değerlendiren Bahçeli, "İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanılabileceğini düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
Reisi'yi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi, helikopterdeki bulunan herkesin hayatının kaybetmesine küresel ve bölgesel tedirginliğin üst seviyeye tırmanmasına yol açmıştır. Cumhurbaşkanı'na ve diğer siyasi ve devlet insanlarına Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. İlk açıklamalardan anlaşılan helikopterin dağlık arazide kaza yaptığı yönündedir. Kaza mıdır, yoksa sabotaj mıdır? Bilemem. İç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması ve üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur.
İsrail'in iddia edilen kazada rolü, ABD'nin nerede durduğu mutlaka berraklaştırılmalıdır. Bugün İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanılabileceğini düşünmek bir vehim değil suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmalı. FETÖ'cü hainlerin, "Onların reisini aldın, diğerlerinin de reisini yanına al" sözleri aklıma, "İtlerin duası kabul olsaydı, gökten yağan sadece kemik olurdu" sözünü getirdi.
Bahçeli şunları söyledi: "Netanyahu'nun güvendiği dağlara kar yağmaktadır. Gazze meselesi Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse, milli güvenlik tehditler katlanacaktır. Küresel vicdan İsrail'e karşı baskısını artırmalıdır. Uluslararası toplum ve kuruluşlar ateşkes ortamının tesiri konusunda aralıksız devrede olmalıdır. Durdurulması gereken terör devleti İsrail'dir. Susturulması gereken Siyonist ilkelliktir. İsrail hükümetinde ve toplumunda bir yarılma söz konusudur. Sömürgecilerin kara kutusu bölücü mihraklardır. Anadolu coğrafyası vadedilmiş toprak değil, Türk Milleti'nin varlık hükmüdür. Bedeli şehit kanları ile ödenmiştir."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23