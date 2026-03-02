  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
İran'da gündüz geceye döndü! Çok sayıda patlama
İran'da gündüz geceye döndü! Çok sayıda patlama

Haydut ABD ile terörist İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi.

İran'da gündüz geceye döndü! Çok sayıda patlama

AA muhabirinin aktardığına göre, İran ile İsrail ve ABD arasında karşılıklı saldırılar devam ederken Tahran’ın doğusu ile güneyinde çok sayıda yeni patlama sesi duyuldu.

İran'da gündüz geceye döndü! Çok sayıda patlama

Patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, kentte, savaş uçağı hareketliliği de yaşanıyor.

İran'da gündüz geceye döndü! Çok sayıda patlama

SALDIRI 28 ŞUBATTA BAŞLADI - İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran'da gündüz geceye döndü! Çok sayıda patlama

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

