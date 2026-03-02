  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Ramazan günü acı haber! Şehit sayısı yükseldi
Giriş Tarihi:

Ramazan günü acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 97'ye yükseldi. Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 630 kişi öldü, 1698 kişi yaralandı.

#1
Foto - Ramazan günü acı haber! Şehit sayısı yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

#2
Foto - Ramazan günü acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

#3
Foto - Ramazan günü acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 5 yaralı getirildiği kaydedildi.

#4
Foto - Ramazan günü acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 630 kişinin öldürüldüğü, 1698 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 735 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

#5
Foto - Ramazan günü acı haber! Şehit sayısı yükseldi

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 97'ye, yaralı sayısının 171 bin 796'ya yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

