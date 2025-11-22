İran şokta! 'Türkiye'den uçaklar ülkemize doğru yola çıkıyor' diyerek duyurdular

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hirkani Ormanları, Hazar Denizi’nin güney kıyıları boyunca yaklaşık 850 ile bin kilometre uzanan ve İran ile Azerbaycan’a yayılan orman kuşağıdır. Hirkani Ormanları, yaklaşık 25 ila 50 milyon yıllık geçmişiyle, dünyada hayatta kalmış en eski geniş yapraklı orman ekosistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca Hirkani ekosistemi, 3 bin 200’den fazla bitki türü, yaklaşık 180 kuş türü ve İran leoparının da aralarında bulunduğu onlarca memeli türüne ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları bu ormanları, buzul çağından günümüze ulaşmış "yaşayan doğal müze" olarak tanımlıyor. Ancak uzmanlar, bölgenin son yıllarda kaçak ağaç kesimi, yol projeleri, arazi açma faaliyetleri ve tekrarlayan yangınlar nedeniyle giderek daha kırılgan bir hal aldığını belirtiyor.