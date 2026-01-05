İran şokta: 'Türkiye gibi yapalım' demeye başladılar

PJAK'ın İran içinde oynadığı yıkıcı rol ve Türkiye'de PKK'nın fesih süreciyle ilişkisi İran basınında bir süredir yer buluyor. İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'ndaki analizlerde, Abdullah Öcalan'ın "fesih ve silah bırakma" çağrısı, "PKK'nın piyon haline gelmesinin bir sonucu" olarak değerlendirilmişti. Öcalan'ın açıklamasının "Yalnızca Türkiye ve Irak'ta değil, Suriye ve İran sınır hattındaki grupları da doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyeceğine" dikkat çekildi.