Dünya
5
Yeniakit Publisher
İran savaşını bahane eden Yunanistan, skandal hamleyi yaptı! Asıl hedeflerinin Türkiye olduğu söyleniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran savaşını bahane eden Yunanistan, skandal hamleyi yaptı! Asıl hedeflerinin Türkiye olduğu söyleniyor

Yunanistan, İran'ın ABD hedeflerine yönelik tehditlerini bahane ederek Kerpe Adası'na MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasını yerleştirdi.

#1
Foto - İran savaşını bahane eden Yunanistan, skandal hamleyi yaptı! Asıl hedeflerinin Türkiye olduğu söyleniyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan gerginlik sürerken; komşu ülke Yunanistan'dan İran'a karşı yeni bir hamle geldi.

#2
Foto - İran savaşını bahane eden Yunanistan, skandal hamleyi yaptı! Asıl hedeflerinin Türkiye olduğu söyleniyor

Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryasının Kerpe Adası'na ulaştığı belirtildi. Yunan basınında çıkan haberlerde, İran'ın ABD hedeflerine yönelik tehditlerinin, Patriot uçaksavar füze bataryasının Kerpe Adası'na yerleştirilmesi ihtiyacını doğurduğu ileri sürüldü.

#3
Foto - İran savaşını bahane eden Yunanistan, skandal hamleyi yaptı! Asıl hedeflerinin Türkiye olduğu söyleniyor

Bu kararın, Orta Doğu'daki kargaşa nedeniyle Yunanistan'ın hava savunma gücünü artırma ihtiyacı çerçevesinde alındığı savunulan haberlerde, MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasının Girit ve Rodos adalarının arasındaki Kerpe Adası'na yerleştirilmesinin güneydoğu Ege'nin hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddia edildi.

#4
Foto - İran savaşını bahane eden Yunanistan, skandal hamleyi yaptı! Asıl hedeflerinin Türkiye olduğu söyleniyor

MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasını Kerpe Adası'na sevk eden Yunanistan daha önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) savunma desteği vermek amacıyla iki firkateyn ve 4 F-16 savaş uçağını GKRY'ye göndermişti.

