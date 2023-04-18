iPhone’u Android cihazlardan daha iyi yapan 7 efsane özellik! Herkes merak ediyordu

GÜNCELLEME DERDİ IPHONE'DA YOK Apple’ın tüm ürünlerinde iddialı olduğu ve nitekim bu iddiasını gerçekleştirdiği konulardan biri: yazılım güncelleme desteği. Bir iPhone satın aldıysanız telefonunuza en az 5 yıl güncelleme geleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Hatta bazı modellerde bu sürenin 5 yılı da aştığını söyleyebiliriz. Örneğin 2015 yılında tanıtılan iPhone 6S, 7 yıl sonra 2022’de yayınlanan iOS 16 güncellemesini bile aldı. Bunun sebebi, iPhone 6S’in iOS 16’yı kaldıracak yeterli işlem gücüne sahip olmasıydı. Tabii her iPhone modeli 6S kadar şanslı olmayabilir. Ancak şu bir gerçek ki, iPhone kullanıcıları telefonu satın aldıktan itibaren en az 5 yıl boyunca yazılım desteği alacaklarını biliyorlar. Android tarafına baktığımızda, Samsung ve Xiaomi’nin güncelleme konusunda iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Ama durum bütün Android üreticileri için maalesef aynı değil. AKSESUAR BAĞLANTISI VE CİHAZLAR ARASI GEÇİŞ KOLAYLIĞI Apple ekosistemine sahipseniz ve bir AirPods modelini iPhone’a bağlamak isterseniz yapmanız gereken tek şey, kulaklığın kutusunu açıp telefona yaklaştırmak ve “Bağlan” tuşuna dokunmak. Geriye kalan tüm süreci otomatik olarak iPhone hallediyor ve eşleşmeyi tamamlıyor. Ayarlardan Bluetooth menüsünü açıp kulaklığınızı bulmak, ardından her iki cihazdan da eşleştirmek için onay vermek zorunda kalmıyorsunuz. Bu durum sadece AirPods için değil, Apple’ın diğer aksesuarları için de geçerli. Üstelik Apple kimliğiniz ile oturum açtığınız tüm cihazlar arasında sorunsuz ve kolay bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu da Apple ekosisteminin kullanım deneyimine kattığı en önemli avantajlar arasında yer alıyor.