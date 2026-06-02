Yolunuz açık olsun! Bizim Çocuklar Dünya Kupası için ABD’ye gitti
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gitti.
Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti.
Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye geçecek.
ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00 BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
ABD’ye giden Bizim Çocuklar’dan kareler…
