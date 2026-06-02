Karadeniz'de heyelan alarmı! Evler tahliye edildi

Giresun genelinde 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında görülen şiddetli sağanak yağışlar, şehir merkezi başta olmak üzere birçok ilçe ve köyde heyelan ile kaya düşmelerine yol açtı. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; toprak kaymaları ve düşen kayalar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, çok sayıda yerleşim yeri de tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Bulancak ilçesindeki riskli 33 konut tedbir amaçlı boşaltıldı.