  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, Lewandowski için görüşmelere başladı Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın! Otogarda ‘köpek terörü’ skandalı! Yolcu kadına vahşi saldırı 3. dünya savaşı için tarih verdiler! İşte 50 yıl içinde olacaklar! Tüm Türkiye'ye duyurdu: Asensio'ya sürpriz talip Karadeniz'de heyelan alarmı! Evler tahliye edildi İşte Akşam yemeği için en tehlikeli saatler! Melatonin üretimi başları ve... Yolunuz açık olsun! Bizim Çocuklar Dünya Kupası için ABD’ye gitti Darbeyi vuracaklar! Galatasaray'ın korktuğu senaryo: Alvarez'in yerine Osimhen
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Karadeniz'de heyelan alarmı! Evler tahliye edildi
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Karadeniz'de heyelan alarmı! Evler tahliye edildi

Giresun genelinde 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında görülen şiddetli sağanak yağışlar, şehir merkezi başta olmak üzere birçok ilçe ve köyde heyelan ile kaya düşmelerine yol açtı. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; toprak kaymaları ve düşen kayalar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, çok sayıda yerleşim yeri de tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Bulancak ilçesindeki riskli 33 konut tedbir amaçlı boşaltıldı.

#1
Foto - Karadeniz'de heyelan alarmı! Evler tahliye edildi

AFAD ekipleri tarafından sahada yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan nedeniyle 16 konutun tahliye edildiği bildirildi.

#2
Foto - Karadeniz'de heyelan alarmı! Evler tahliye edildi

Kovanlık Beldesi Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 konutun, Soğuksu Mahallesi'nde ise 6 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

#3
Foto - Karadeniz'de heyelan alarmı! Evler tahliye edildi

Açıklamada, heyelan riski nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kovanlık Beldesi'nde 17, Bayındır köyünde ise 16 olmak üzere toplam 33 konutun tahliye edildiği belirtildi. Öte yandan bölgedeki risk durumunun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla özellikle Kovanlık Beldesi ve çevresinde yüksek hassasiyetli topografik verilerin elde edileceği ifade edildi. Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nün vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda saha gözlemleri ve teknik incelemelerini aralıksız sürdürdüğü, gelişmelere göre gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edildiği bildirildi.

#4
Foto - Karadeniz'de heyelan alarmı! Evler tahliye edildi

Bayındır köyü muhtarı Saim Karakaya ise, "AFAD ekipleri bölgede heyelan boyutunu ve boşaltılması gereken evlerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. Daha öncede 1988-89 yıllarında da bölgede toprak oynaması olmuş. Son olarak da iki haftadır köyde toprak kayması gözlemlendi. Takip ettik. AFAD'a bilgi verdik. Dün sabah bazı bölgelerde toprak çökmeleri yaşandı. AFAD ekipleri incelemelerine başladı. 16 hane boşaltıldı. Bazı evlerde de incelemeler devam ediyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti
Gündem

CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti

Koltuk kavgasının bitmek bilmediği CHP'de 138 vekilden 111'i, bir bildiriyle olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Olağanüstü kurultayın 12 Tem..
Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor!
Gündem

Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor!

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gezici, adaylı..
Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki
Gündem

Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı dünyasının fonladığı Kiev rejiminin Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik düzenl..
Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu
Aktüel

Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yol kenarında yardım isteyen bir kişi, kendisini aracına alan sürücüyü silahla vurduktan sonra otomobili gasp eder..
İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı
Dünya

İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu
Gündem

İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken Tahran'dan flaş bir hamle geldi. Tahran yönetimi ABD ile müzakereleri durdurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23