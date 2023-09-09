  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yolu şaşıran kaçak göçmenler Yunanistan yerine kadınlar plajına indi! Sonrasında yaptıkları ise herkesi şok etti

Şok Market'teki tuvalet kağıdının fiyatı herkesi şok edecek! Kampanyanın bitmesine çok az kaldı

iPhone telefonu olanlara çok önemli uyarı yapıldı! İşi gücü bırakın, hemen bunu yapın

Canan Karatay açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı yiyeceği! Bunu yiyen zımba gibi oluyor

Ünlü pilot, Almanya'nın bile istediği Hürjet ile ilgili bomba gelişmeyi 'Nazar değmesin' diyerek duyurdu

İmece usulü erişte mesaisi başladı

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Transfer tahtası kapanmadan imza atacak

Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

Şenol Güneş'i kızdıran gelişme! Ülkesine gitti ve...

Galatasaray Paul Pogba'dan vazgeçmiyor! Taraftarları heyecanlandıran gelişme
Teknoloji-Bilişim
4
iPhone telefonu olanlara çok önemli uyarı yapıldı! İşi gücü bırakın, hemen bunu yapın

2023-09-09 13:26:36
iPhone telefonu olanlara çok önemli uyarı yapıldı! İşi gücü bırakın, hemen bunu yapın

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte günlük yaşamda yardımcı olacak elektronik aletler daha fazla yer kaplamaya başladı. Ancak bu kolaylık bir yandan da bazı güvenlik sorunlarını da ortaya çıkardı. Veri korsanları bu geniş kullanım alanlarında tehlike saçıyor. Son olarak casus yazılımlara karşı güvenli olduğu bilinen Apple cihazlarında tehlikeli bir durum tespit edildi. Apple, casus yazılıma karşı acil güncelleme uyarısında bulundu. Citizen Lab, geçtiğimiz hafta Washington merkezli sivil toplum kuruluşu çalışanının Apple cihazını incelerken, güvenlik açığının İsrailli NSO tarafından Pegasus casus yazılımını bulaştırmak için kullanıldığını tespit etti. Araştırmacılar, IOS'un en son sürümünün (İOS 16.6) cihazın ele geçirilmesine izin verdiğini açıkladı.

#1
Foto - iPhone telefonu olanlara çok önemli uyarı yapıldı! İşi gücü bırakın, hemen bunu yapın

Apple, araştırmacıların bildirimi üzerine güvenlik açığını kapatmak için yeni bir güncelleme getirdi. Kullanıcılar, yeni güncellemenin yapılması yönünde uyarıldı. İsrailli firmanın, hükümet yetkililerinin ve gazetecilerin izlenmesi iddiaları sebebiyle 2021'den beri ABD hükümeti tarafından kara listede yer aldığı biliniyor. Söz konusu açıklar iOS 16.6.1 ve iPadOS 16.6.1 - iPhone 8 ve sonraki sürümleri, iPad Pro'nun tüm modelleri, iPad Air 3. nesil ve sonraki sürümleri, iPad 5. nesil ve sonraki sürümleri ve iPad mini 5. nesil ve sonraki sürümleri ile macOS Ventura 13.5.2 - macOS Ventura çalıştıran macOS cihazları ve watchOS 9.6.2 - Apple Watch Series 4 ve sonrası cihazları kapsıyor.

#2
Foto - iPhone telefonu olanlara çok önemli uyarı yapıldı! İşi gücü bırakın, hemen bunu yapın

Yani neredeyse Apple'ın tüm yakın dönem cihazları risk altında. Cihaz sahiplerinin casus yazılım kurbanı olmamaları için acilen güncelleme yapmaları gerekiyor. Açıklardan birini keşfeden Citizen Lab, yayımladığı uyarıda iOS 16.6 çalıştıran tam yamalı iPhone'larda Pegasus'u dağıtmak için kullanıcının müdahalesine ihtiyaç olmayan BLASTPASS adı verilen saldırı şeklinin bir parçası olarak aktif olarak kullanıldığını duyurdu. Açıkların ek teknik ayrıntıları aktif istismar ışığında saklı tutulmuş olsa da yöntemin Apple tarafından sıfır tıklama saldırılarını azaltmak için kurulan BlastDoor sandbox çerçevesini atladığı belirtiliyor.

#3
Foto - iPhone telefonu olanlara çok önemli uyarı yapıldı! İşi gücü bırakın, hemen bunu yapın

"Bu son bulgu, sivil toplumun son derece sofistike istismarlar ve paralı casus yazılımlar tarafından hedef alındığını bir kez daha gösteriyor" diyen Citizen Lab, sorunların geçen hafta uluslararası ofisleri olan Washington D.C. merkezli bir örgüt tarafından istihdam edilen kimliği belirsiz bir kişinin cihazının incelenmesi sırasında tespit edildiğini belirtti.

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı! 'Bu adam seçilseymiş...'
Siyaset

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı! 'Bu adam seçilseymiş...'

Habertürk'ten kovulduktan sonra kendi platformunda yayın yapmayı sürdüren Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere..
CHP'nin geldiği nokta! PKK sevici Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya skandal sözler
Siyaset

CHP'nin geldiği nokta! PKK sevici Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya skandal sözler

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ağır iftiralarla hedefe koydu.
Ekran kabadayısı kavgacı Ersan Şen'den kendi televizyon kanalı için güldüren vaad!
Medya

Ekran kabadayısı kavgacı Ersan Şen'den kendi televizyon kanalı için güldüren vaad!

Televizyon ekranlarında tansiyon yükselten tartışmalarıyla sıkça gündeme gelen Ersan Şen, açacağı televizyon kanalının tanıtımı için güldüre..
CHP'li eski bakandan şok iddia! Kılıçdaroğlu'nun bakın kimlerle kaseti varmış
Siyaset

CHP'li eski bakandan şok iddia! Kılıçdaroğlu'nun bakın kimlerle kaseti varmış

Eski Devlet Bakanı ve 23'üncü Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde FETÖ'cülerle gör..
Trabzon'da havalimanı'na 2. acil iniş! Türkiye'ye duyuruldu: Motoru arızalandı, kuş girdi!
Yaşam

Trabzon'da havalimanı'na 2. acil iniş! Türkiye'ye duyuruldu: Motoru arızalandı, kuş girdi!

Trabzon Cidde seferini için Trabzon Havalimanı’ndan kalkıp, motor arızası nedeniyle 2 kez acil iniş yapan Flynas Havayolları’na ait yolcu uç..
Nevşin Mengü muhalefete ateş püskürdü! 'Bu ülkenin seçmeni eşek mi ya?'
Medya

Nevşin Mengü muhalefete ateş püskürdü! 'Bu ülkenin seçmeni eşek mi ya?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında topyekün birleşmesine karşın 28 Mayıs seçimlerinde yeniden hezimete uğrayan muhalefette yerel seçimler önce..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23