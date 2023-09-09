iPhone telefonu olanlara çok önemli uyarı yapıldı! İşi gücü bırakın, hemen bunu yapın

Apple, araştırmacıların bildirimi üzerine güvenlik açığını kapatmak için yeni bir güncelleme getirdi. Kullanıcılar, yeni güncellemenin yapılması yönünde uyarıldı. İsrailli firmanın, hükümet yetkililerinin ve gazetecilerin izlenmesi iddiaları sebebiyle 2021'den beri ABD hükümeti tarafından kara listede yer aldığı biliniyor. Söz konusu açıklar iOS 16.6.1 ve iPadOS 16.6.1 - iPhone 8 ve sonraki sürümleri, iPad Pro'nun tüm modelleri, iPad Air 3. nesil ve sonraki sürümleri, iPad 5. nesil ve sonraki sürümleri ve iPad mini 5. nesil ve sonraki sürümleri ile macOS Ventura 13.5.2 - macOS Ventura çalıştıran macOS cihazları ve watchOS 9.6.2 - Apple Watch Series 4 ve sonrası cihazları kapsıyor.