2023-09-09 13:26:36 iPhone telefonu olanlara çok önemli uyarı yapıldı! İşi gücü bırakın, hemen bunu yapın
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte günlük yaşamda yardımcı olacak elektronik aletler daha fazla yer kaplamaya başladı. Ancak bu kolaylık bir yandan da bazı güvenlik sorunlarını da ortaya çıkardı. Veri korsanları bu geniş kullanım alanlarında tehlike saçıyor. Son olarak casus yazılımlara karşı güvenli olduğu bilinen Apple cihazlarında tehlikeli bir durum tespit edildi. Apple, casus yazılıma karşı acil güncelleme uyarısında bulundu. Citizen Lab, geçtiğimiz hafta Washington merkezli sivil toplum kuruluşu çalışanının Apple cihazını incelerken, güvenlik açığının İsrailli NSO tarafından Pegasus casus yazılımını bulaştırmak için kullanıldığını tespit etti. Araştırmacılar, IOS'un en son sürümünün (İOS 16.6) cihazın ele geçirilmesine izin verdiğini açıkladı.