İşte bu büyük sürpriz oldu: Dünyaca ünlü petrol devi Türkiye'deki ünlü santrali sessiz sedasız satın aldı
Azerbaycan kamu şirketi SOCAR, 900 milyon dolarlık yatırımla kurulan dev doğalgaz çevrim santralini satın aldı.
Patronlar Dünysı'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’deki en önemli yabancı yatırımcı, Azerbaycan kamu şirketi SOCAR. Petkim’in satın alma süreciyle başlayan ve 20 milyar dolarlık yatırım hedefleyen SOCAR, enerji alanındaki en önemli satın almalarından birine imza atıyor. SOCAR, geçtiğimiz yılın sonunda satın almak için anlaşma imzaladığı Gama Enerji’nin dev doğalgaz çevrim santrali için resmi onayı aldı. Rekabet Kurumu’nun verdiği onayla Gama Enerji’ye ait İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim AŞ'nin sermayesinin yüzde 100'ü Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR’a resmen devredildi.
Geçtiğimiz yılın son haftasında SOCAR ile Gama Enerji, Kırıkkale’de bulunan 870 MW’lık dev santralin satışı için sözleşme imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un katılımıyla, 23 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan–Türkiye Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen törende imzalanan anlaşmayla birlikte SOCAR, bu yatırımla Türkiye enerji piyasasındaki konumunu ve üretimden son kullanıcıya kadar uzanan değer zinciri kapsamında güçlendirilmesini hedeflerken, portföy yönetimi, operasyonel gereksinimler ve ölçek ekonomilerinde optimizasyon sağlamayı amaçlıyor.
Sözleşme anlaşmasında görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rovshan Najaf, “Gerçekleştirdiğimiz bu satın almanın, SOCAR Türkiye'nin piyasa dayanıklılığını uzun vadede artıracağına inanıyoruz. Bu yatırım sayesinde doğal gazdan elektrik üretimi stratejimiz kapsamında önemli bir adım atarak, doğal gazın hem Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını hem de grup şirketimiz için daha verimli bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
2013 yılı Aralık ayında başlatılan, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali 2016 yılının son çeyreğinde tam kapasiteli elektrik üretimine başladı. Ticari işletmeye 840 MW kurulu güç ile başlayan, art 2023 itibarıyla 870 MW’a yükseltilen kapasiteyle birlikte Gama enerjinin projedeki toplam yatırımı ise 900 milyon dolara çıktı.
Türkiye’de petrokimya, rafineri, akaryakıt dağıtım, petrol ve boru hatları işleriyle uğraşan SOCAR, bilindiği üzere 2019’da da dev bir satın alma yapmıştı. Azerbaycan'ın milli petrol şirketi SOCAR, Alman EWE'den Bursa ve Kayseri doğalgaz dağıtım şirketlerini 140 milyon dolara devralmıştı.
