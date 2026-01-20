  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Uzun süredir arama çalışmaları yapılıyordu! Petrol bulunamayan Adıyaman'la ilgili flaş kara ralındı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzun süredir arama çalışmaları yapılıyordu! Petrol bulunamayan Adıyaman'la ilgili flaş kara ralındı

Adıyaman'da petrol arama çalışmalarında olumlu netice alınamazken flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

#1
Foto - Uzun süredir arama çalışmaları yapılıyordu! Petrol bulunamayan Adıyaman'la ilgili flaş kara ralındı

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adıyaman sınırları içerisinde yer alan petrol arama ruhsatı için iki yıllık ek süre aldı.

#2
Foto - Uzun süredir arama çalışmaları yapılıyordu! Petrol bulunamayan Adıyaman'la ilgili flaş kara ralındı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'nun mücbir sebep gerekçesiyle sunduğu süre uzatım talebini olumlu karşıladı.

#3
Foto - Uzun süredir arama çalışmaları yapılıyordu! Petrol bulunamayan Adıyaman'la ilgili flaş kara ralındı

Karar uyarınca, AR/TPO/K/M40-d pafta numaralı ve 51 bin 438 hektarlık alanı kapsayan ruhsatın süresi 7 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli kalacak.

#4
Foto - Uzun süredir arama çalışmaları yapılıyordu! Petrol bulunamayan Adıyaman'la ilgili flaş kara ralındı

İlgili sahada yürütülen çalışmalar, bölgenin hidrokarbon potansiyelini belirleme ve ülke ekonomisine kazandırma amacı taşıyor.

#5
Foto - Uzun süredir arama çalışmaları yapılıyordu! Petrol bulunamayan Adıyaman'la ilgili flaş kara ralındı

Ruhsatın süresi normal şartlarda 7 Aralık 2025 tarihinde sona eriyordu. TPAO, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında müracaatını gerçekleştirerek iki yıllık ek süreyi tescilledi.

