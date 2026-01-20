Uzun süredir arama çalışmaları yapılıyordu! Petrol bulunamayan Adıyaman'la ilgili flaş kara ralındı
Adıyaman'da petrol arama çalışmalarında olumlu netice alınamazken flaş bir karar alındı. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adıyaman sınırları içerisinde yer alan petrol arama ruhsatı için iki yıllık ek süre aldı.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'nun mücbir sebep gerekçesiyle sunduğu süre uzatım talebini olumlu karşıladı.
Karar uyarınca, AR/TPO/K/M40-d pafta numaralı ve 51 bin 438 hektarlık alanı kapsayan ruhsatın süresi 7 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli kalacak.
İlgili sahada yürütülen çalışmalar, bölgenin hidrokarbon potansiyelini belirleme ve ülke ekonomisine kazandırma amacı taşıyor.
Ruhsatın süresi normal şartlarda 7 Aralık 2025 tarihinde sona eriyordu. TPAO, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında müracaatını gerçekleştirerek iki yıllık ek süreyi tescilledi.
