SON DAKİKA
Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülke karıştı! Başbakan istifa etti
Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülke karıştı! Başbakan istifa etti

Türkiye'ye Temmuz ayından bu yana doğalgaz borcunu ödemeyen Bulgaristan'da büyük kriz patlak verdi. Başbakan istifa kararı aldı.

Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülke karıştı! Başbakan istifa etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görev süresinin dolmasına yaklaşık bir yıl kala istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülke karıştı! Başbakan istifa etti

Radev'in istifasının ardından anayasal süreç devreye girerken, cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'nın üstlenmesi bekleniyor.

Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülke karıştı! Başbakan istifa etti

Cumhurbaşkanı Radev, ulusa sesleniş konuşmasında görevinden istifa edeceğini kamuoyuna açıkladı. 2027 yılı ocak ayına kadar sürmesi beklenen görev süresini erken sonlandırma kararı alan Radev, istifasını salı günü Anayasa Mahkemesi'ne sunacağını bildirdi.

Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülke karıştı! Başbakan istifa etti

Radev'in istifasının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması halinde, Bulgaristan Anayasası gereği cumhurbaşkanlığı makamı geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredilecek.

Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülke karıştı! Başbakan istifa etti

Geçici görevlendirmenin, ülkede kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar devam edeceği belirtildi. İliyana Yotova'nın, 22 Ocak 2027'ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesi öngörülüyor.

