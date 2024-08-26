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Teknoloji-Bilişim
7
iPhone 16 çıkış tarihi netleşti

2024-08-26 20:30:03
iPhone 16 çıkış tarihi netleşti

Apple, iPhone 16 serisinin tanıtılacağı dev etkinlik için geri sayıma başladı.

#1
Foto - iPhone 16 çıkış tarihi netleşti

Apple, 9 Eylül’de iPhone 16 serisini tanıtacağını resmen duyurdu. Etkinlik, “Glowtime” başlığı altında Apple Park’taki Steve Jobs Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

#2
Foto - iPhone 16 çıkış tarihi netleşti

Daha önceki raporlar etkinliğin 10 Eylül’de yapılacağını öne sürmüştü, ancak Apple 9 Eylül tarihini doğruladı. İşte detaylar…

#3
Foto - iPhone 16 çıkış tarihi netleşti

Etkinlikte, Pro modellerin daha büyük ekranlara sahip olacağı ve fotoğraf çekmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir butonun tanıtılacağı konuşuluyor. Bu yeni buton, özellikle manzara modunda hızlı görüntüler yakalamayı kolaylaştıracak.

#4
Foto - iPhone 16 çıkış tarihi netleşti

Ayrıca, tüm iPhone 16 modellerinin iPhone 15 Pro serisinde bulunan “Action Button” özelliği ile gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, etkinlikte daha büyük ekranlı ve yeni çipe sahip Apple Watch Series 10’un da tanıtılması muhtemel.

#5
Foto - iPhone 16 çıkış tarihi netleşti

Ayrıca, iki yeni AirPods versiyonunun da bu etkinlikte duyurulabileceği belirtiliyor. iPhone 16 serisinin, bu yılın başlarında duyurulan Apple’ın yapay zeka özellikleri paketi olan Apple Intelligence‘ı desteklemesi bekleniyor.

#6
Foto - iPhone 16 çıkış tarihi netleşti

Ayrıca, etkinliğin hemen ardından iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia ve watchOS 11 gibi büyük işletim sistemi güncellemelerinin de kullanıma sunulması olası görünüyor. Apple’ın bu yeni cihazları ve yazılım güncellemeleri, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyordu.

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