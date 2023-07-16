iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin özellikleri! Bomba gibi geliyor

Diğer yandan 15 Pro modelleri ise bu yıl özel renk olarak koyu kırmızı ile karşımıza çıkacak. iPhone 15 Pro modellerinin ayrıca gri tonlara sahip bir mavi renk seçeneğine de sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Titanyum çerçeve Yapılan iddialara göre Apple, yeni nesil iPhone modellerini en tepesinde yeni bir gövde malzemesi sunacak. Buna göre iPhone 15 Pro Max, titanyum bir çerçeve ile karşımıza çıkacak. Apple, bilindiği gibi iPhone 14 Pro Max’te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyum ise çeliğe göre daha sağlam ve hafif yapısı ile iPhone 15 Pro Max’e daha farklı bir boyut kazandıracak. USB-C Uzun zamandır konuşulan Lightning girişlerin USB-C‘ler ile değiştirilmesi iPhone 15 modelleri ile birlikte büyük bir ihtimalle gerçeğe dönüşecek. Avrupa’da yapılan yeni düzenlemeye uymak adına Apple’ın böyle bir adım atması zorunlu görünüyor. Son gelen sızıntılar da bu durumu doğrular nitelikte. Kamera Apple’ın “periskop” telefoto lens teknolojisi üzerindeki çalışmaları hakkında birçok söylenti bulunuyor. Bu lensler muhtemelen serinin yeni Pro modellerinde kendisine yer bulacaktır. Periskop lens teknolojisi, 5x ve hatta 10x’lik optik yakınlaştırmaya olanak tanıyor. Ayrıca yeni modelde Pro versiyonun kamera çıkıntısının 3,78 mm ile iPhone 14 Pro Max’a göre yaklaşık yüzde 5 daha büyük olacağı da yapılan iddialar arasında.