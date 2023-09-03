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Teknoloji-Bilişim
13
iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

2023-09-03 19:13:25
iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Apple'ın beklenen modeli iPhone 15 Pro Max / Ultra modelinin pil kapasitesi hayal kırıklığına uğrattı.

#1
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Apple, 12 Eylül’de gerçekleştireceği “Wonderlust” etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacak. Merakla beklenen bu ürünler arasında hiç şüphesiz iPhone 15 serisi de bulunuyor. Yeni akıllı telefonlar ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi ortaya çıktı.

#2
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Yeni akıllı telefonlarda kullanılacak ekran, işlemci, RAM ve depolama kapasitesi dahil pek çok önemli bilgi çoktan sızdırıldı.

#3
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Bugün ise adı iPhone 15 Pro Max ya da Ultra olacak tepe modelinin pil kapasitesi ikinci defa ortaya çıktı.

#4
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Şimdiye kadar güvenilir sızıntı kaynakları tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone 15 Pro Max / Ultra modelinin 4.852 mAh kapasitesinde bir pile sahip olması ve USB Type-C port yuvası ile 33 W hızında şarjı destekleyeceği biliniyordu.

#5
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Bugün ise güvenilir tipsterlar arasında yer alan Majin Bu tarafından aktarılan bilgiler, akıllı telefonun bekleyenlerini bir hayli üzdü. Öyle ki iPhone 15 Pro Max / Ultra‘nın 4.422 mAh kapasitesinde bir pile sahip olacağı ortaya atıldı.

#6
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve akıllı telefon dünyasında ses getiren iPhone 14 Pro Max modelinin pil kapasitesinin 4.323 mAh olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iPhone 15 Pro Max / Ultra‘nın yüzde 2 seviyesinde yükseltme içermesi, Apple hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

#7
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Tabii bu noktada her şeyin mAh’den ibaret olmadığını belirtmek gerekiyor.

#8
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Zira yazılımın pili verimli şekilde kullanması için yapılacak çalışmalar da oldukça önemli.

#9
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Bu nedenle pil kapasitesi çok fazla artırılmayıp, verimi yükseltilmiş olabilir.

#10
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Elbette bu bilgilerin bir iddia olduğunu belirtelim.

#11
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

Yani gerçek olması kadar iddianın gerçek olmama olasılığı da var. Bu nedenle resmi özellikleri öğrenmek için tanıtım gününe kadar beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor. iPhone 15 Pro Max / Ultra beklenen tüm özellikleri;

#12
Foto - iPhone 15 Pro Max'te hayal kırıklığı

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