iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Apple, yeni iOS 17 ile arama ve kişiler ekranını tıpkı iOS 16 ile yaptığı kişiselleştirme özellikleri gibi özelleştirilmesini sağlayan yeniliğini tanıttı. Telefon uygulaması, iPhone deneyiminin merkezinde yer alır ve kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri için yeni bir yol sağlayan kişiselleştirilmiş Kişi Posterleri ile büyük bir güncelleme aldı. Kullanıcılar, nasıl göründüklerini özelleştirebilir, gelen aramalara tamamen yeni bir görünüm getirebilir ve fotoğraflar veya Memoji için güzel uygulamaların yanı sıra göz alıcı tipografi ve yazı tipi renkleri seçebilir. Kişi Posterleri, üçüncü taraf arama uygulamaları için de mevcut olacak.