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Teknoloji-Bilişim
14
iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

2023-06-06 02:49:29
iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Teknoloji devi Apple, iPhone modelleri için iOS 17 sürümünü tanıttı. İşte iOS 17 ile gelen özellikler.

#1
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinliği kapsamında, iPhone’un kalbi olan iOS 17 sürümünü tanıttı. İşte yeni işletim sisteminin öne çıkan özellikleri!

#2
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Apple, iPhone işletim sisteminin yeni versiyonu olan iOS 17 sürümünü tanıttı. Birçok arayüz değişimi ve multitasking özelliğini barındıran işletim sisteminde Telefon, iMessage, AirDrop, Cüzdan ve Sağlık gibi stok uygulamalar da güncellendi.

#3
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Apple donanım ürünleri aylar hatta yıllar öncesinden sızdırırken, yazılım sızıntıları daha az yaygın oluyor. Bunun nedeni, çoğu donanım sızıntısının Apple’ın içinden değil, Apple’ın devasa tedarik zincirinden gelmesidir. Şirket, yazılım sızıntılarını minimumda tutabiliyor çünkü Apple’ın içinde yalnızca az sayıda kişi şirketin planları hakkında gerçekten bilgi sahibi.

#4
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Bununla birlikte, bu yıl iOS 17’nin “büyük resmi”, yeni özellikler açısından nispeten mütevazı bir güncelleme olacak gibi görünüyor, ancak “güzel” değişikliklere odaklanılıyor. iOS 17’nin kod adının “Dawn” olduğu ve WWDC’den önce Apple içinde sürekli geliştirme ve test aşamasından bugün itibariyle çıktı.

#5
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Apple, yeni iOS 17 ile arama ve kişiler ekranını tıpkı iOS 16 ile yaptığı kişiselleştirme özellikleri gibi özelleştirilmesini sağlayan yeniliğini tanıttı. Telefon uygulaması, iPhone deneyiminin merkezinde yer alır ve kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri için yeni bir yol sağlayan kişiselleştirilmiş Kişi Posterleri ile büyük bir güncelleme aldı. Kullanıcılar, nasıl göründüklerini özelleştirebilir, gelen aramalara tamamen yeni bir görünüm getirebilir ve fotoğraflar veya Memoji için güzel uygulamaların yanı sıra göz alıcı tipografi ve yazı tipi renkleri seçebilir. Kişi Posterleri, üçüncü taraf arama uygulamaları için de mevcut olacak.

#6
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Canlı Sesli Mesaj, kullanıcılara birisi sesli mesaj bırakırken gerçek zamanlı transkripsiyonu görme ve arayan mesajını bırakırken yanıtlama fırsatı veriyor. Taşıyıcılar tarafından spam olarak tanımlanan çağrılar, Canlı Sesli Mesaj olarak görünmeyecek ve bunun yerine anında reddedilecektir. Neural Engine’in gücüyle, Canlı Sesli Mesaj transkripsiyonu cihazda gerçekleştirilir ve tamamen gizli kalır. FaceTime artık sesli ve görüntülü mesajları destekliyor, böylece kullanıcılar müsait olmayan birini aradıklarında, daha sonra keyfini çıkarmak üzere bir mesaj paylaşabilirler.

#7
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

FaceTime aramaları ayrıca kalpler, balonlar, havai fişekler, lazer ışınları, yağmur ve daha fazlası gibi Tepkilerle daha anlamlı hale gelir. Yeni efektler basit hareketlerle etkinleştirilebilir ve üçüncü taraf görüntülü arama uygulamaları da bunlardan yararlanabilir. Apple TV 4K’ya yapılan heyecan verici bir güncellemeyle, FaceTime artık evdeki en büyük ekrana uzanıyor.

#8
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Süreklilik Kamerası tarafından desteklenen kullanıcılar, doğrudan Apple TV’den bir video araması başlatabilir veya aramayı iPhone’da başlatabilir ve ardından, arkadaşlarını ve ailelerini televizyonlarında görmek için Apple TV’ye aktarabilir. Center Stage ile, kullanıcılar odada dolaşırken bile mükemmel kadraja sahip olacak.

#9
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

iMessage uygulamaları da yeni özellikler kazandı. Check-in özelliği ile konum paylaştığınız kişiye vardığınızı bildirebilir, birden çok kelime ile filtreleme özellikleri ile birlilte daha geniş arama yapabilir ve yeni sticker’larla konuşmanızı özelleştirebilirsiniz.

#10
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Bu özellikle birlite fotoğrafları ve videoları paylaşmak için cihazları bir araya getirebilir, dosyalar büyükse Wi-Fi’ye geçer. Paylaşılan uygulama deneyimlerini başlatmak için cihazları bir araya getirebilir.

#11
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

AirDrop, bir dosyayı bir iş arkadaşınızla paylaşmayı veya bir arkadaşınıza saniyeler içinde fotoğraf göndermeyi kolaylaştırıyor ve iOS 17 ile AirDrop, paylaşmanın yeni yollarını buluyor. NameDrop, kullanıcıların yalnızca iPhone’larını bir araya getirerek veya bir iPhone ile Apple Watch’u bir araya getirerek iletişim bilgilerini kolayca paylaşmalarına olanak tanıyor.

#12
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

Apple Watch kullanıcılarının çokça kullandığı uyku özelliği iPhone’a geldi. Bu sayede iPhone yatay dururken de telefon kullanılabilecek.

#13
Foto - iOS 17 özellikleri! iPhone’un yeni görünümü nasıl olacak?

iOS 17 alacak iPhone modelleri Apple, yeni işletim sistemini destekleyecek cihazları da açıkladı. İşte iOS 17 alacak iPhone modelleri listesi: iOS 17 özellikleri iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone SE (2022) iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone Xr iPhone SE (2. nesil) iPod touch (7. nesil)

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