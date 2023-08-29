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#1
Foto - iOS 17 Beta 8 yayınlandı

Apple, iOS 17 / iPadOS 17 Beta 8 güncellemesini dağıtıma çıkardı. İşletim sisteminin sekizinci sürümü, yaklaşık bir hafta önce yayınlanan Beta 7’den sonra nispeten daha az değişiklik içeriyor. Ayrıca bu güncelleme, iPhone 15 ve iOS 17 etkinlik duyurusunu takip ediyor.

#2
Foto - iOS 17 Beta 8 yayınlandı

-iOS 17 Beta 8 ile neler değişti?- Apple, iOS 17 için yeni beta güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Beta 8 ile yeni işletim sisteminin bazı özellikleri dağıtıma çıkarılmış durumda. Bunlar, iletişim konusunda iPhone kullanıcılarına önemli özellikler kazandırıyor.

#3
Foto - iOS 17 Beta 8 yayınlandı

iOS 17 Beta 8 paketi 572 MB boyutunda ve şu anda beta programına kayıtlı olan geliştirici hesaplara sunulmuş durumda.

#4
Foto - iOS 17 Beta 8 yayınlandı

Bir önceki Beta 7 ile “Arama’yı Sonlandır” butonun yer değiştirdiğini hatırlatmak gerekiyor.

#5
Foto - iOS 17 Beta 8 yayınlandı

iOS 17’nin yeni özelliklerinin başında, kullanıcıların arama ekranlarını özelleştirebilme seçeneği yer alıyor. Yeni sürüm ile kullanıcılar, belirli arama ekranlarına fotoğraflar koyabilecek ve bu şekilde istediği görünümü kazandırabilecek.

#6
Foto - iOS 17 Beta 8 yayınlandı

Bu özelliklerin daha önceki iOS 17 betalarında kullanıcılara sunulduğunu belirtelim. Sekizinci sürüm ise iletişim odaklı bu özelliklerin hatalarını ele almış gibi duruyor. Apple’ın güncelleme notları paylaşmadığının altını çizelim.

#7
Foto - iOS 17 Beta 8 yayınlandı

Geçtiğimiz saatlerde Apple, bu yılki yıllık sonbahar etkinliği hakkında resmi açıklamada bulundu. Buna göre iOS 17, iPadOS 17, iPhone 15 serisi ve daha fazlasının 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da yapılacağını açıkladı.

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