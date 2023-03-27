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Teknoloji-Bilişim
14
iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

2023-03-27 22:25:57
iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Apple iPhone modelleri için yeni güncellemesini açıkladı. İşte iOS 16.4'le gelen yenilikler...

#1
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Apple’ın iPhone modelleri için beklenen iOS 16.4 güncellemesi yayınlandı. Birçok farklı yenilik içeren yeni güncelleme ile daha hızlı bir iPhone deneyimi de kullanıcılara sunuluyor. İşte yeni iOS güncellemesi detayları ve notları…

#2
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

-iOS 16.4 yenilikleri- Yeni güncellemeyi iPhone X‘ten itibaren iPhone 14 modellerine kadar tüm telefonlar alacak.

#3
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Ayrıca iPhone 8 serisi, SE 2 ve SE 3 modelleri de güncellemeyi alacak telefonlar arasında. iOS 16.4 ile gelen yeni özelliklerin listesiyse şöyle:

#4
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Hayvanları, el hareketlerini ve bazı nesneleri içeren 21 adetlik yeni emoji paketi artık emoji klavyesinde kullanılabilir.

#5
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

iPhone modelleri için 5G desteği sunuldu, Ana ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler.

#6
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Hücresel aramalar için ses izolasyonu özelliği, bu özellik arama esnasında sesinizi ön plana çıkarır ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller bu sayede daha temiz bir görüşme deneyimi size sunar.

#7
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Fotoğraflar’daki yinelenenler albümü desteği, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki yinelenen fotoğrafları ve videoları seçecek şekilde genişletildi, Hava durumu ve harita uygulaması için VoiceOver desteği.

#8
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Flaş ışıkları veya yanıp sönen ışıklar algılandığında videoyu otomatik olarak soluklaştıran erişilebilirlik ayarı, Çocuklardan gelen satın alma izni isteklerinin ebeveynlerin aygıtında görünmemesine neden olan hata düzeltildi.

#9
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Matter uyumlu termostatların Apple Home ile eşlendiğinde yanıt vermemeye başlamasına neden olan sorunlar giderildi, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri yapıldı.

#10
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Güncellemeyle birlikte gelen ses izolasyonu ve yeni 5G özelliği listenin en çok dikkat çekenleri arasında.

#11
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

iOS 16.4 ile yeni gelen bu özellik sayesinde telefon konuşmalarınız artık daha net ve anlaşılır olacak.

#12
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

iPhone’nuz sizin sesinizi yükseltirken aynı anda ortam ve çevre gürültüsünü de azaltacak.

#13
Foto - iOS 16.4 yayınlandı! İşte yenilikler

Böylece telefon konuşmalarınızın kalitesi artacak.

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